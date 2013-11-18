Проектирование дома в программе sketchup 8 и SketchUp Make 2017. Урок для начинающих

Теперь начинаем масштабировать нашу план- картинку так чтобы наши оси на плане соответствовали нашим осевым линиям и линиям направляющим. Для этого берем инструмент «Масштабировать». Щелкаем им на нашем плане. Он приобретет вид желтого прямоугольника у которого в углах и на центрах прямоугольника зеленые квадратики. Растягивая за эти квадратики наш прямоугольник стараемся совместить внутренние оси стен и наши направляющие и красную и зеленую оси. Передвигать картинку план надо инструментом «Переместить». Чтобы наша оси на картинке совпали с центом координат красной, зеленой и синей линии, картинку надо перетаскивать «взяв» за внутренний левый угол нашего плана. Тогда картинка «прилипнет» к центру координат. Передвигая и масштабируя картинку добиваемся нужного масштаба нашей картинки — плана.



Вариант масштабирования плана с помощью инструмента рулетка . Это альтернативный вариант, приводящим к таким же результатам, что и описанный выше. После того как вы вставили рисунок, берете инструмент "рулетка" ставите на начало известного размера, жмете ЛКМ (левую кнопку мыши). Ведете рулетку к конечной точке размера. Жмете ЛКМ. Жмете Enter. Далее набираете на клавиатуре тот размер, по которому масштабируете. Жмете Enter. После этого выскакивает табличка с вопросом "изменить размер модели". И варианты ответа: "Да" и "Нет". Подтверждаете свое действие нажав кнопку "Да". Размер рисунка измениться. Проверяете полученные размеры. Этот вариант масштабирования весьма удобен. Но проверяйте соотношение вашего изначального рисунка. Иногда может оказаться что вы произвели масштабирование по одной оси и по этой оси все нормально, а по другой оси размер не соответствует. Тогда производите корректировку как описано масштабирование выше.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ . Ваша начальная точка, от которой вы меряете рулеткой не должна совпадать с какой либо существующей осью или с направляющей. То есть не должна появляться новая направляющая. Тогда такой вариант изменения размера будет работать. Если создается направляющая, то не будет.

После того как масштабирование произошло, то полезно для дальнейшей работы по черчению плана, инструментом "Переместить" "взять за точку пересечения размерных осей и совместить ее с началом координат программы.





Далее для того чтобы картинка и то что мы создаем, были в разных слоях, создаем дополнительный слой. Назовем его «стены».

Очень важный момент при работе со слоями. (заранее обращаю ваше внимание)