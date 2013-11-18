Проектирование дома в программе sketchup 8 и SketchUp Make 2017. Урок для начинающих

Решил создать урок, последовательность действий по созданию проекта здания используя бесплатный вариант программы SketchUp 8 и SketchUp Make 2017. Урок рассчитан на начинающих пользователей, поэтому рассказываю с подробным «разжевыванием» что и как делать. Урок писался когда еще не было SketchUp Make 2017, но с точки зрения работы нет абсолютно никакой разницы в какой версии вы работаете. Все инструменты остались точно такие же. Поэтому какая версия у вас будет установлена не важно. Версия SketchUp Make 2017 рассчитана уже на современные компьютеры 64 битные, поэтому на старых машинах придется работать на версии 8 или на версиях Make в 32 битных вариантах, но в английской версии.
Формат подачи материала в данном варианте будет графический и текстовой. Я начну давать материалы по мере их создания. Во первых, для того чтобы человек постепенно осваивал начальные шаги по работе в программе. Во вторых возможно у форумчан появяться вопросы по отдельным частям урока и можно будет тут же отвечать на эти вопросы. Вот такая задумка. А что получиться — видно будет.
SketchUp - программа для разработки трехмерных моделей домов, гаражей, террас, пристроек, деревянных проектов и даже космических кораблей.
SketchUp - простая в использовании программа для создания и модификации трехмерных моделей домов, объектов и прочих архитектурных сооружений. Вместе с Google SketchUp вы сможете добавлять новые детали, текстуры, стекла и прочие элементы к своим моделям. Воплотите свои фантазии в реальность.
SketchUp оказался гениальной по своей простоте 3D редактор. Хватаете пяти минуть, чтоб разобраться в его основах и увидеть первые результат своей работы, этот подвиг совершают совершенно неподготовленные.
SketchUp - Программа для создания, просмотра и редактирования 3D проектов домов, дизайна интерьера, всевозможных ландшафтов, объектов и прочих архитектурных сооружений. Вместе с SketchUp вы сможете добавлять новые детали, текстуры и всевозможные элементы к своим моделям. В комплекте поставляются уже встроенные реалистичные текстуры. В состав SketchUp также включен плагин для Google Earth, позволяющий после создания 3D объекта размещать его в картографическом сервисе поискового гиганта, а так же посылать для публичного использования в 3D Warehouse. 3D Warehouse позволяет добавлять, искать, просматривать и скачивать SketchUp модели.
SketchUp – это простой и удобный инструмент для 3D моделирования. С его помощью каждый желающий может смоделировать все что угодно, от кофеварки до небоскреба. Рекомендую скачать бесплатный вариант программы, 8 версии. Программу можно скачать бесплатно с любого сайта задав в поиске «sketchup 8 скачать бесплатно на русском». Но сейчас стало затруднительно найти рабочую ссылку на бесплатную версию SketchUp 8. По состоянию на 22.07.2021 нашел ссылку https://cloud.mail.ru/public/6Lzn/o86VsseUo . Проверил, рабочая.
Немного истории. Программа SketchUp была разработана небольшой фирмой @Last Software.
В марте 2006 года была приобретена компанией Google вместе с этой фирмой. А в апреле 2012 Google продал SketchUp компании Trimble. И в настоящее время Trimble занимается совершенствованием программы. А из названия программы исчезло слово Google. По состоянию на август 2020 года последней версией платной программы является SketchUp PRO 2021. При этом версия доступны на различных языках, в том числе и на русском.
Редактор создан с расчетом на непрофессионалов и позволяет создавать макеты с использованием привычных инструментов – «линейка», «карандаш», «транспортир», «ластик» в трех плоскостях. Однако, несмотря на простоту Google SketchUp предоставляет пользователям такие полезные возможности как:
Проект дома можно создавать в различной степени детализации.
- возможность задавать точные размеры в миллиметрах;
- использование слоев;
- возможность загружать готовые 3D модели.
Вариант 1. Для того чтобы определиться с объемно - планировочными решениями. То есть как будет выглядеть ваш домик со всех сторон, как будет выглядеть интерьер дома. Варианты отделки дома. Более быстрый и простой и позволяет увидеть ваш дом. Как он внешне будет смотреться
Вариант 2. Можно проектировать создавая отдельные детали и конструкции из которых вы планируете строить свой дом. И из этих конструкций пробовать «монтировать» в программе, то что потом вы будете делать на стройплощадке. Позволяет тщательно запланировать все конструктивные элементы дома, увидеть возможные ошибки, которые возможны в процессе строительства. Найти наиболее оптимальные конструктивные решения тех или иных узлов.
В идеале лучше использовать и первый и второй вариант.
В уроке я попробую вам показать, как можно используя найденный в интернете план или план заранее вычерченный в другой программе и внешний вид дома «построить» этот дом
в Варианте 1. То есть создание объемной планировочного решения.
Например задаем поиск в интернете домика, который на ваш взгляд вам подходит. Например я увидел на сайте http://www.alfaplan.ru/catalog/item_2917/ небольшой одноэтажный домик. Имеется план и вид домика. Имеются общие характеристики дома. Какой фундамент, какие стены, крыша и т. д. Но попытка сохранить например план домика или его внешний вид и фасады, как рисунок не получается. Не беда. Увеличиваем на нашем экране монитора план здания. Для этого при нажатой клавише Ctrl жмете клавишу + . При каждом нажатии изображение на экране монитора увеличивается. Так чтобы были видны нужные нам размеры. Затем сохраняем вид нашего экрана. Это называется скрин экрана. Для этого жмем на клавиатуре клавишу Print Screen (PrtScn), чаще всего располагающаяся в правом верхнем углу клавиатуры.То что мы видим на нашем экране сохранилось в буфере обмена. Теперь нам надо из этого буфера разместить этот рисунок (вид нашего экрана) в какой либо программе для обработки графической информации. Это может быть любая доступная вам программа. Лично я использую программу GIMP. Скачать ее просто, в том числе и на русском языке. Это бесплатный аналог фотошопа и не уступающий ему по своей функциональности. Очень рекомендую, так как программа может понадобиться для различных целей по обработке фотографий и любых изображений. Запускаем GIMP. В нем жмем «файл-создать из буфера обмена». На экране нашей программы GIMP появиться изображение, скрин которого мы сохранили. «Отрезаем» инструментом «кадрирование» все лишнее оставляя сам план и размеры, которые могут нам понадобиться. Сохраняем файл в нужную папочку в формате с расширением jpg или png. Точно также делаем скрин экрана с видами фасадов дома и с общим видом. Сохраняем описанные характеристики дома. Если нет пока желания устанавливать GIMP, то самое простое это воспользоваться простенькой графической программой Paint, которая входит в стандартный набор Windows. Запускаете эту программку и жмете «Правка-вставить». Если у вас в буфере обмена имеется изображение экрана, то оно появиться (вставиться) в ваш новый графический файл. По возможности инструментами Paint «отрезаете» лишнее (или оставляете как есть) и сохраняете в выбранной вами папке с расширением jpg или png.
Теперь у нас имеются необходимые исходные картинки.
p.s. Большая просьба. Вопросы возникающие при изучении SketchUp 8 по данному уроку пишите в личку. Если для пояснения вопроса требуется прикрепить ваш файл, то пишите на e-mail: leonorlov@yandex.ru. Файлы с расширением skp сохраняйте в версии sketchUp 8, даже, если вы пользуйтесь более новыми платными или бесплатными версиями SketchUp