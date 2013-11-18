Проектирование дома в программе sketchup 8 и SketchUp Make 2017. Урок для начинающих

Запись дневника создана пользователем Leo060147, 18.11.13
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Leo060147 Решил создать урок, последовательность действий по созданию проекта здания используя бесплатный вариант программы SketchUp 8 и SketchUp Make 2017. Урок рассчитан на начинающих пользователей, поэтому рассказываю с подробным «разжевыванием» что и как делать. Урок писался когда еще не было SketchUp Make 2017, но с точки зрения работы нет абсолютно никакой разницы в какой версии вы работаете. Все инструменты остались точно такие же. Поэтому какая версия у вас будет установлена не важно. Версия SketchUp Make 2017 рассчитана уже на современные компьютеры 64 битные, поэтому на старых машинах придется работать на версии 8 или на версиях Make в 32 битных вариантах, но в английской версии.

Формат подачи материала в данном варианте будет графический и текстовой. Я начну давать материалы по мере их создания. Во первых, для того чтобы человек постепенно осваивал начальные шаги по работе в программе. Во вторых возможно у форумчан появяться вопросы по отдельным частям урока и можно будет тут же отвечать на эти вопросы. Вот такая задумка. А что получиться — видно будет.
SketchUp - программа для разработки трехмерных моделей домов, гаражей, террас, пристроек, деревянных проектов и даже космических кораблей.
SketchUp - простая в использовании программа для создания и модификации трехмерных моделей домов, объектов и прочих архитектурных сооружений. Вместе с Google SketchUp вы сможете добавлять новые детали, текстуры, стекла и прочие элементы к своим моделям. Воплотите свои фантазии в реальность.
SketchUp оказался гениальной по своей простоте 3D редактор. Хватаете пяти минуть, чтоб разобраться в его основах и увидеть первые результат своей работы, этот подвиг совершают совершенно неподготовленные.
SketchUp - Программа для создания, просмотра и редактирования 3D проектов домов, дизайна интерьера, всевозможных ландшафтов, объектов и прочих архитектурных сооружений. Вместе с SketchUp вы сможете добавлять новые детали, текстуры и всевозможные элементы к своим моделям. В комплекте поставляются уже встроенные реалистичные текстуры. В состав SketchUp также включен плагин для Google Earth, позволяющий после создания 3D объекта размещать его в картографическом сервисе поискового гиганта, а так же посылать для публичного использования в 3D Warehouse. 3D Warehouse позволяет добавлять, искать, просматривать и скачивать SketchUp модели.
SketchUp – это простой и удобный инструмент для 3D моделирования. С его помощью каждый желающий может смоделировать все что угодно, от кофеварки до небоскреба. Рекомендую скачать бесплатный вариант программы, 8 версии. Программу можно скачать бесплатно с любого сайта задав в поиске «sketchup 8 скачать бесплатно на русском». Но сейчас стало затруднительно найти рабочую ссылку на бесплатную версию SketchUp 8. По состоянию на 22.07.2021 нашел ссылку https://cloud.mail.ru/public/6Lzn/o86VsseUo . Проверил, рабочая.

Немного истории. Программа SketchUp была разработана небольшой фирмой @Last Software.
В марте 2006 года была приобретена компанией Google вместе с этой фирмой. А в апреле 2012 Google продал SketchUp компании Trimble. И в настоящее время Trimble занимается совершенствованием программы. А из названия программы исчезло слово Google. По состоянию на август 2020 года последней версией платной программы является SketchUp PRO 2021. При этом версия доступны на различных языках, в том числе и на русском.

Редактор создан с расчетом на непрофессионалов и позволяет создавать макеты с использованием привычных инструментов – «линейка», «карандаш», «транспортир», «ластик» в трех плоскостях. Однако, несмотря на простоту Google SketchUp предоставляет пользователям такие полезные возможности как:
  • возможность задавать точные размеры в миллиметрах;
  • использование слоев;
  • возможность загружать готовые 3D модели.
Проект дома можно создавать в различной степени детализации.

Вариант 1. Для того чтобы определиться с объемно - планировочными решениями. То есть как будет выглядеть ваш домик со всех сторон, как будет выглядеть интерьер дома. Варианты отделки дома. Более быстрый и простой и позволяет увидеть ваш дом. Как он внешне будет смотреться

Вариант 2. Можно проектировать создавая отдельные детали и конструкции из которых вы планируете строить свой дом. И из этих конструкций пробовать «монтировать» в программе, то что потом вы будете делать на стройплощадке. Позволяет тщательно запланировать все конструктивные элементы дома, увидеть возможные ошибки, которые возможны в процессе строительства. Найти наиболее оптимальные конструктивные решения тех или иных узлов.

В идеале лучше использовать и первый и второй вариант.

В уроке я попробую вам показать, как можно используя найденный в интернете план или план заранее вычерченный в другой программе и внешний вид дома «построить» этот дом
в Варианте 1. То есть создание объемной планировочного решения.

Например задаем поиск в интернете домика, который на ваш взгляд вам подходит. Например я увидел на сайте http://www.alfaplan.ru/catalog/item_2917/ небольшой одноэтажный домик. Имеется план и вид домика. Имеются общие характеристики дома. Какой фундамент, какие стены, крыша и т. д. Но попытка сохранить например план домика или его внешний вид и фасады, как рисунок не получается. Не беда. Увеличиваем на нашем экране монитора план здания. Для этого при нажатой клавише Ctrl жмете клавишу + . При каждом нажатии изображение на экране монитора увеличивается. Так чтобы были видны нужные нам размеры. Затем сохраняем вид нашего экрана. Это называется скрин экрана. Для этого жмем на клавиатуре клавишу Print Screen (PrtScn), чаще всего располагающаяся в правом верхнем углу клавиатуры.То что мы видим на нашем экране сохранилось в буфере обмена. Теперь нам надо из этого буфера разместить этот рисунок (вид нашего экрана) в какой либо программе для обработки графической информации. Это может быть любая доступная вам программа. Лично я использую программу GIMP. Скачать ее просто, в том числе и на русском языке. Это бесплатный аналог фотошопа и не уступающий ему по своей функциональности. Очень рекомендую, так как программа может понадобиться для различных целей по обработке фотографий и любых изображений. Запускаем GIMP. В нем жмем «файл-создать из буфера обмена». На экране нашей программы GIMP появиться изображение, скрин которого мы сохранили. «Отрезаем» инструментом «кадрирование» все лишнее оставляя сам план и размеры, которые могут нам понадобиться. Сохраняем файл в нужную папочку в формате с расширением jpg или png. Точно также делаем скрин экрана с видами фасадов дома и с общим видом. Сохраняем описанные характеристики дома. Если нет пока желания устанавливать GIMP, то самое простое это воспользоваться простенькой графической программой Paint, которая входит в стандартный набор Windows. Запускаете эту программку и жмете «Правка-вставить». Если у вас в буфере обмена имеется изображение экрана, то оно появиться (вставиться) в ваш новый графический файл. По возможности инструментами Paint «отрезаете» лишнее (или оставляете как есть) и сохраняете в выбранной вами папке с расширением jpg или png.

Теперь у нас имеются необходимые исходные картинки.

p.s. Большая просьба. Вопросы возникающие при изучении SketchUp 8 по данному уроку пишите в личку. Если для пояснения вопроса требуется прикрепить ваш файл, то пишите на e-mail: leonorlov@yandex.ru. Файлы с расширением skp сохраняйте в версии sketchUp 8, даже, если вы пользуйтесь более новыми платными или бесплатными версиями SketchUp

Вложения:
  • Общий вид дома.jpg
  • План этажа.jpg
  • Спереди,справа.jpg
  • сзади,слева.jpg
Leo060147, 18.11.13
Sergynia, Tamuristo, dimakein и 81 другие сказали "спасибо" за это.

Комментарии

  1. Leo060147
    Запускаем программу SketchUp 8 на русском языке (или кто хочет, то на английском). Если программа запускается в первый раз, то выскочит табличка в которой вы должны выбрать нужный шаблон. Выбираете шаблон «архитектурное проектирование, мм». В последующем у вас программа всегда будет загружаться с таким шаблоном.

    Вложения:
    • Страница 2.jpg
    Leo060147, 18.11.13
    #
    brig62, DenZZ, AlexeyFomich и 18 другие сказали "спасибо" за это.
    1. Тигра полосатая
      У меня при установке высветилось: установлена более новая версия....
      Не стала устанавливать другую. Решила открыть установленную ранее.
      Снова незадача.
      Ошибка сценария. Предполагается наличие идентификатора, строки или числа
      Что делать? Удалить ту программу, хотя она более новой версии?
      Тигра полосатая, 12.12.13
      #
      ayyajktu сказал(а) "спасибо" за это.
      1. Leo060147
        Думаю что у вас скорее всего скачена платная, профессиональная версия (к тому же она только на английском языке). Для того чтобы установить платную версию, вам надо заплатить за нее денежки и не очень маленькие. Это 400 долларов. После этого вам будут даны соответствующие ключи для ее запуска. Но самое прикольное, что вам то эта версия не нужна совершенно. Вам нужна бесплатная версия программы. Она не стоит ни одной копейки и не требует никаких номеров и ключей. К тому же вы можете скачивать и устанавливать программу сразу на русском языке. Бесплатная версия, последний вариант 8. Вот ее вы и должны скачивать. А платная 13, 14 15, 16. Появилась бесплатная версия SketchUp Make. По сути дела эта упрощенный вариант версии SketchUp Pro 15. Функционально аналог версии SketchUp 8. Правда эта версия только на английском языке. Бесплатная и платная версия отличаются совсем немного. Грубо говоря, если принять все возможности и инструменты платного варианта за 100% , то в бесплатной версии этих возможностей и инструментов на 90 -95%. Те дополнительные инструменты и возможности, которые доступны в версии PRO вам никогда не понадобятся. Поэтому удалите свой вариант программы. Он мог работать на какой то определенный период тестирования. Когда этот период закончился, и вам именно она понравилась, то естественно для дальнейшей работы программу надо покупать или искать ворованный вариант. Но как я вам сказал этого не надо делать. Устанавливайте бесплатный вариант 8 на русском языке и работайте в свое удовольствие.
        Вы же видите в заголовке у меня указана именно 8 версия программы.
        Leo060147, 12.12.13
        #
        Oksy73, brig62, Scorpio2007 и 11 другие сказали "спасибо" за это.
        1. Тигра полосатая
          На ярлыке на писана 8
          Удалила, ставлю с вашей ссылки.:|::|:
          Тигра полосатая, 12.12.13
          #
          1. Leo060147
            Может попробовать с каких то других ссылок скачать бесплатный вариант? Я ведь досконально не проверял как, с каких ссылок качается реально. Эти ссылки я давал просто для примера. Я давно свою версию скачивал и уже не помню с какого сайта ее качал.
            Leo060147, 12.12.13
            #
            brig62, wladjika25, Psixopat3d и 3 другие сказали "спасибо" за это.
  2. Leo060147
    Первоначально программа может иметь очень упрощенный вид. Для того чтобы нам удобно было работать надо «вытащить» на экран инструменты, которые должны быть «под руками». Для этого жмете «вид-панели инструментов» и ставите галочки против нужных вам инструментов. Примерно как на картинке. Поставьте еще галочку против стили.

    Вложения:
    • SU1.jpg
    • SU1.jpg
    Leo060147, 18.11.13
    #
    brig62, DenZZ, Shyrik72 и 23 другие сказали "спасибо" за это.
    1. Денис 7
      Денис 7, 07.03.14
      #
  3. Leo060147
    У вас появятся нужные инструменты. Чтобы нам не мешало изображение человечка (оно для того чтобы примерно масштаб представлять). Берем инструмент «выбрать» (он как стрелочка, вверху слева) нажимаем этой стрелочкой на человечка. Так мы выделим изображение. Жмем на клавиатуре клавишу Delete (удалить). Человечек исчезнет. Поскольку мы планируем работать на основе имеющегося у нас плана в виде картинки, то нам будет удобнее «смотреть на план» сверху. Для этого в инструментах "Представление" нажимаем значок «сверху». (См. рисунок). Теперь видим зеленую ось вертикально (указывает на север), красную горизонтально (указывает на восток), синюю влево вниз под углом (это мы так ее видим, в самом деле она указывает точно вверх). Все оси под углом 90 градусов по отношению друг к другу.
    Теперь нам надо загрузить нашу картинку с планом в нашу программу SketchUp 8. Для этого надо нажать левой кнопкой мыши "Файл - импорт". В выпавшем меню находим картинку плана, выделяем ее и нажимаем "открыть". Немного ждем, пока загрузится картинка. Загрузилась. Работать надо в режиме, когда у нас всегда активным является нулевой слой (точка стоит против этого слоя). И естественно картинка загрузиться в нулевом слое. Но для удобства дальнейшей работы надо чтобы наша план-картинка была в отдельном слое. Это для того чтобы в дальнейшем можно было отключать видимость этого слоя, а в потом вообще удалить этот слой с его картинкой. Для этого создаем отдельный слой нажимая на диспетчер слоев и в выпавшем меню нажав + . Новый слой назовем «Рисунок плана». Теперь для того чтобы проконтролировать в каком слое наш рисунок жмем левой кнопкой мыши "Окно - данные объекта". В выпавшем окошке видно в каком слое находиться выделенный элемент, в нашем случае план в виде загруженного рисунка. У нас он первоначально в нулевом слое. Для того чтобы перенести наш рисунок в отдельный слой, который мы для этого создали и назвали "Рисунок плана" жмем рядом с названием "Layer0" (нулевой слой) темный треугольник. Появится перечень слоев. Пока этот перечень только из двух слоев: "Layer0" и "Рисунок плана". Ставим курсор на слой "Рисунок плана". Слой станет темно - синим. Щелкнем по нему. Теперь наш рисунок переместился в слой "Рисунок плана". Пока он у нас не в масштабе. Ну и пусть пока так. Масштабировать будем позднее. Масштабировать можно двумя методами. Первый метод. Для масштабирования нам надо провести две дополнительные линии - «направляющие» параллельные зеленой и красной оси. Направляющая линия параллельная красной линии будет от красной линии на расстоянии 6300 мм, а другая направляющая от зеленой оси 10200 мм. Эта операция проводиться так. Берем инструмент «рулетка». Подводим рулетку к красной линии (в любом месте, кроме пересечения с другой линией). Рулетка «прилипает» к линии и появляется маленький красный квадратик. Щелкаем левой клавишей мышки и ведем рулетку вверх. Отпускаем клавишу в любом месте и набираем на клавиатуре число 6300 и жмем клавишу «Enter». Наша направляющая станет точно на расстоянии 6300 мм от красной линии. Затем такую же операцию производим отмеряя от зеленой оси 10200 мм. Обратите внимание что ваши направляющие могут оказаться за пределами «загруженной картинки плана», потому что может оказаться что размеры картинки значительно меньше, чем нам требуется. В таком случае просто крутим колесико мышки и уменьшаем изображение, пока не увидим направляющие.

    Вложения:
    • SU3.jpg
    • Представления.jpg
    Leo060147, 18.11.13
    #
    Timure69, elena sergeevna, brig62 и 19 другие сказали "спасибо" за это.
  4. Leo060147
    Теперь начинаем масштабировать нашу план- картинку так чтобы наши оси на плане соответствовали нашим осевым линиям и линиям направляющим. Для этого берем инструмент «Масштабировать». Щелкаем им на нашем плане. Он приобретет вид желтого прямоугольника у которого в углах и на центрах прямоугольника зеленые квадратики. Растягивая за эти квадратики наш прямоугольник стараемся совместить внутренние оси стен и наши направляющие и красную и зеленую оси. Передвигать картинку план надо инструментом «Переместить». Чтобы наша оси на картинке совпали с центом координат красной, зеленой и синей линии, картинку надо перетаскивать «взяв» за внутренний левый угол нашего плана. Тогда картинка «прилипнет» к центру координат. Передвигая и масштабируя картинку добиваемся нужного масштаба нашей картинки — плана.

    Вариант масштабирования плана с помощью инструмента рулетка. Это альтернативный вариант, приводящим к таким же результатам, что и описанный выше. После того как вы вставили рисунок, берете инструмент "рулетка" ставите на начало известного размера, жмете ЛКМ (левую кнопку мыши). Ведете рулетку к конечной точке размера. Жмете ЛКМ. Жмете Enter. Далее набираете на клавиатуре тот размер, по которому масштабируете. Жмете Enter. После этого выскакивает табличка с вопросом "изменить размер модели". И варианты ответа: "Да" и "Нет". Подтверждаете свое действие нажав кнопку "Да". Размер рисунка измениться. Проверяете полученные размеры. Этот вариант масштабирования весьма удобен. Но проверяйте соотношение вашего изначального рисунка. Иногда может оказаться что вы произвели масштабирование по одной оси и по этой оси все нормально, а по другой оси размер не соответствует. Тогда производите корректировку как описано масштабирование выше.
    ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ. Ваша начальная точка, от которой вы меряете рулеткой не должна совпадать с какой либо существующей осью или с направляющей. То есть не должна появляться новая направляющая. Тогда такой вариант изменения размера будет работать. Если создается направляющая, то не будет.
    После того как масштабирование произошло, то полезно для дальнейшей работы по черчению плана, инструментом "Переместить" "взять за точку пересечения размерных осей и совместить ее с началом координат программы.


    Далее для того чтобы картинка и то что мы создаем, были в разных слоях, создаем дополнительный слой. Назовем его «стены».

    Очень важный момент при работе со слоями. (заранее обращаю ваше внимание)
    1. При работе всегда должен быть активным "нулевой слой" (см. рис). То есть все первоначальные "построения" создаются именно в нулевом слое.
    2. После построения группируете ваше построение, создавая из него либо компонент, либо группу. Название можете оставить как предложила программа. Позже можно всегда переименовать компонент или группу. А можете сразу дать название, как вам удобно.
    3. Если имеется необходимость сохранить компоненты или группы в отдельном слое, (что создает дополнительные удобства) то создаете новый слой или используете ранее созданный слой для переноса созданных компонентов или групп в этот слой

    Вложения:
    • SU4.jpg
    • Размер с помощью рулетки.jpg
    • Размер с помощью рулетки 2.jpg
    • Слои пояснение.jpg
    Leo060147, 18.11.13
    #
    Sergynia, Timure69, brig62 и 17 другие сказали "спасибо" за это.
    1. Юрий1402
      Добрый день, что-то делаю не так:
      1 создаю слой "стены"
      2 делаю разметку рулеткой (при этом "галочка" стоит в слое "Layder 0" и в слое "стены", "точка" в "стенах")
      3 начинаю прочерчивать прямоугольником или карандашом линии - пишет "край находится на скрытом слое "Layder 0" и не прорисовывается, контур не замыкается, поднять стену с помощью тяни толкая не выходит.
      Иногда (не могу пока поймать алгоритм) при прорисовке появляется "Выполнение последнего действия привело к объединению видимой фигуры с существующей фигурой на скрытом слое" при этом линия становится синей.

      где я делаю не так?
      PS я сам рисовал план в слое "Layder 0", а не вставлял картинку из интернета
      Юрий1402, 02.04.15
      #
      1. Leo060147
        Сначала все рисуйте в нулевом слое. Свою картинку. Точка в нулевом слое.. Пока все это создаете не надо создавать доп. слой. Потом все выделяете и создаете компонент. После этого можете создать дополнительный слой и переместить ваш компонент в этот слой.
        Leo060147, 02.04.15
        #
        brig62, DenZZ, wladjika25 и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  5. Leo060147
    Для того чтобы наши стены и перегородки имели точные размеры, то отмеряем от существующих направляющих или основных осей нужные размеры. Примем что толщина внешней стены — 300 мм, толщина внутренней стены 150 мм.

    Вложения:
    • SU6.jpg
    Leo060147, 18.11.13
    #
    brig62, DenZZ, bambutch и 10 другие сказали "спасибо" за это.
    1. Rus111
      Здравствуйте! Во первых хочу выразить огромную благодарность за проделанный труд! Вопрос: как рисовать линии рулеткой ,которые идут наискосок?

      Вложения:
      • MWSnap035.jpg
      Rus111, 25.01.14
      #
      Pathfider, Юлия регент и skriptor сказали "спасибо" за это.
      1. Leo060147
        Сначала рисуете любую грань вашей наклонной стены инструментом карандаш. Например ту, на которую указывает на вашей картинке стрелка. А потом все как обычно. Подводите инструмент рулетка к этой линии и ведете перпендикулярно ей направляющую. Расстояние вводите на клавиатуре (например вашу толщину стены). Затем от полученной направляющей можете провести направляющую определяющую ширину вашего прохода, далее снова толщину стены. Потом все обводите инструментом карандаш.
        Да и замечание не по этому вопросу. На вашем плане двери в ванную и туалет открываются неправильно. Положение створок поменяйте. Да и выход на террасу тоже лучше делать , так чтобы створка открывалась наружу.

        Вложения:
        • Направляющие под наклоном.jpg
        Leo060147, 25.01.14
        #
        brig62, DenZZ, Юлия регент и 5 другие сказали "спасибо" за это.
    2. marko2707
      marko2707, 02.02.15
      #
      АленаИгоревна и Pathfider сказали "спасибо" за это.
      1. marko2707
        Добрый день. у меня не появляются пунктирные направляющие, только точки на осях
        marko2707, 02.02.15
        #
        1. Leo060147
          Инструментом рулетка можно измерить расстояние, тогда ставите рулетку на пересечение линий. Для того чтобы появились направляющие, то рулетку надо ставить на ту линию или другую направляющую, от которой вам надо создать новую направляющую. Но в таком случае обязательно НЕ В ПЕРЕСЕЧЕНИЕ. Если не получиться то пишите в личку.
          Leo060147, 02.02.15
          #
          brig62 и Юлия регент сказали "спасибо" за это.
  6. Leo060147
    Теперь рисуем наши стены. Это можно делать несколькими различными методами. Это кому как удобнее. Пробуем сделать это таким методом. Берем инструмент «Прямоугольник» Подводим его к любому пересечению направляющих и «тащим» по диагонали к другому пересечению. Когда мы попадаем на пересечение происходит «прилипание» к этому пересечению. Щелкаем левой клавишей мышки. Наш прямоугольник приобретает серо-голубоватый цвет. Когда вы путем таких манипуляций создаете стены, которые на замыкают какой то контур, то стены выглядят по отдельности.

    Вложения:
    • SU7.jpg
    Leo060147, 18.11.13
    #
    brig62, DenZZ, Юлия регент и 4 другие сказали "спасибо" за это.
  7. Leo060147
    Но когда мы «замкнем» контур, например поперечной стеной, то у нас выделиться целый блок, а не только стены.

    Вложения:
    • SU8.jpg
    Leo060147, 18.11.13
    #
    brig62, DenZZ, Юлия регент и 3 другие сказали "спасибо" за это.
    1. Тигра полосатая
      У меня почему-то не выделилось ничего. Хотя контур замкнулся.
      Тигра полосатая, 12.12.13
      #
      Zubrchi сказал(а) "спасибо" за это.
  8. Leo060147
    Ничего страшного в этом нет. Закончим рисовать поперечную перегородку.

    Вложения:
    • SU9.jpg
    Leo060147, 18.11.13
    #
    DenZZ, Ллюбитель, Лабрадор46 и 4 другие сказали "спасибо" за это.
  9. Leo060147
    Теперь удалим то что нам не надо. Берем инструмент «Выбрать» (это стрелочка) и щелкаем те участки которые будем удалять. После выделения нужного участка удаляем его нажимая клавишу Delete на клавиатуре компа.

    Вложения:
    • SU10.jpg
    Leo060147, 18.11.13
    #
    DenZZ, Ллюбитель, Лабрадор46 и 7 другие сказали "спасибо" за это.
  10. Leo060147
    После того как у нас остались стены и перегородки, то удаляем лишние линии на пересечениях стен и перегородок. Для этого инструментом «Выбрать» выделяем эти кусочки линий и нажимая Delete на клавиатуре компа удаляем их. Убрать лишние линии можно и инструментом "Ластик". Берем "Ластик" наводим его на ту часть линии, которую надо стереть и щелкаем левой кнопкой мыши. Теперь у нас имеется подготовленный для дальнейшей работы план стен.

    Вложения:
    • SU11.jpg
    Leo060147, 18.11.13
    #
    DenZZ, Лабрадор46, Lёlik и 5 другие сказали "спасибо" за это.
    1. Leo060147
      Линии и направляющие можно удалять и инструментом "ластик". Просто наводите на линию и щелкаете левой клавишей мышки
      Leo060147, 19.11.13
      #
      Лабрадор46, Lёlik, 4ek и 2 другие сказали "спасибо" за это.
  11. Leo060147
    И кроме этого нам уже не нужны направляющие, которые мы использовали для построения. Удалять их можно выделяя каждую направляющую и нажимая Delete, Но проще нажать вверху «Правка» и в выпавшем меню выбрать «Удалить направляющие». Все направляющие исчезнут.

    Вложения:
    • SU12.jpg
    Leo060147, 18.11.13
    #
    Ллюбитель, DenZZ, Лабрадор46 и 5 другие сказали "спасибо" за это.
  12. Leo060147
    Теперь нам нужно создать стены по высоте. Примем высоту наших стен — 2500 мм. Берем инструмент «Тяни/Толкай». Подводим его к любой горизонтальной плоскости стены. Эта горизонтальная поверхность стены выделиться и станет заполнена точечками. Щелкаем левой клавишей мышки и тянем наши стены вверх. Останавливаемся в любом месте и набираем на клавиатуре 2500. Внизу справа в окошечке, рядом с которым написано «Расстояние» появиться цифра 2500. Это высота нашей стены. Жмем на клавиатуре Enter. Стена станет высотой как мы и планировали 2500 мм.

    Вложения:
    • SU13.jpg
    Leo060147, 18.11.13
    #
    Timure69, DenZZ, alfredg и 13 другие сказали "спасибо" за это.
  13. Leo060147
    Буду продолжать урок по мере сил. Поэтому осваивайте пока то что имеется, потом продолжим далее...:)
    Leo060147, 18.11.13
    #
    Timure69, Diabaz, Ulchaana и 16 другие сказали "спасибо" за это.
    1. Ciberb
      Спасибо огромное, пояснения все написаны просто, понятно, доступным языком. Воспринимается легко и понятно, с компютером общаюсь на Вы поэтому такая пошаговая метода то что нужно начинающим. Ещё раз спасибо за Ваш труд.
      Ciberb, 18.11.13
      #
      NikNikTar, Ustes и dots63 сказали "спасибо" за это.
  14. Лифтанутый
    Мне очень нравится Ваш подход к изложению. Все разжевано - только проглотить! Спасибо!
    Лифтанутый, 18.11.13
    #
  15. ЯВиталий
    А вопросы здесь задавать или в личку ?
    ЯВиталий, 18.11.13
    #
    MMtt2 сказал(а) "спасибо" за это.
  16. Leo060147
    Можете здесь. Может ваши вопросы будут интересны другим форумчанам :hello:
    Leo060147, 18.11.13
    #
    tuya79 и Zubrchi сказали "спасибо" за это.
    1. kalashcom777
      да да да благодарствую серьезно все идеально расписано и показано просто и доступно и в правду то что нужно для начинающих я вообще в первый раз пробую проектировать дом и с вашими уроками мне это дается легко без ошибок все четко СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!
      kalashcom777, 13.05.14
      #
  17. ЯВиталий
    Теперь нам надо загрузить нашу картинку с планом в нашу программу SketchUp 8.Для удобства дальнейшей работы надо чтобы наша план-картинка была в отдельном слое. Для этого создаем отдельный слой нажимая на диспетчер слоев и в выпавшем меню нажав + . Новый слой назовем «Рисунок плана». Выделим его. Далее жмем «файл-импорт» и в выпавшем меню находим наш ранее сохраненный план, выделяем его и нажимаем «открыть».
    У меня пишет - Нет элементов, удовлетворяющих условиям.
    ЯВиталий, 18.11.13
    #
    Voloha1976 сказал(а) "спасибо" за это.
    1. Leo060147
      Если у вас имеется картинка на вашем компьютере, которую вы собираетесь импортировать и вы ее нашли в своих папках, выделили и нажали открыть, то картинка загрузиться. Если не получилось, то что то вы сделали не так. Попробуйте не торопясь еще раз.
      Leo060147, 18.11.13
      #
      Lёlik сказал(а) "спасибо" за это.
    2. Leo060147
      Там где написано "Тип файлов" выберите "Все поддерживаемые форматы изображений", тогда сможете увидеть свою картинку.

      Вложения:
      • Импорт изображения.jpg
      Leo060147, 28.11.13
      #
      Lёlik, Юлия регент, Lyusy и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  18. Leo060147
    Наши стены готовы. Теперь нам надо вырезать окна и двери в наших стенах. И убрать лишние куски стен на нашей веранде. Сначала займемся верандой. На веранде нет стены со стороны входа и нет стены на торце нашей веранды, как получилось у нас. Только колонны по углам. Для того чтобы убрать лишние части стен и оставить только колонны, выполняем следующее. Берем инструмент рулетка (очень удобный инструмент). Подводим рулетку к самой крайней грани нашей стены. Рулетку надо подводить не к углам, а к самой линии в любом месте. Тянем рулетку влево. Мы увидим что появилась пунктирная линия «направляющая», которая параллельна нашей грани. Отпускаем мышку и на клавиатуре набираем цифру 300. Жмем Enter. Направляющая окажется на расстоянии 300 мм от крайней грани. Эту же цифру вы увидите справа внизу в окошечке измерения. То есть наши столбики веранды будут в дальнейшем иметь размеры 300 х 300 мм. Берем инструмент «Линия» (выглядит как карандаш) и по нашим направляющим проводим линии. Кроме этого проводим линии на грани стены дома. Это нужно для того чтобы «ограничить» участок стены, который мы будем «убирать». Заодно давайте разметим наши окна. Для этого инструментом «рулетка» проведем вспомогательные направляющие вертикальные и горизонтальные направляющие. Это позволит очень точно отмерять нужные нам размеры. Подводим рулетку к любой вертикальной грани стены (повторяюсь, не в углу, а в любом другом месте). И когда рулетка «прилипла» к вертикальной грани, нажимаете левую клавишу мышки и «тащите» ее до тех пор, пока направляющая не совпадет с краем любого оконного проема. Край оконного проема мы видим на нашей картинке (он чуть выступает за грань нашей стены). Вторую грань оконного проема мы должны создать на «правильном» расстоянии от первой направляющей. «Правильное» расстояние это принятый в строительстве размер оконного проема (в данном случае его ширина). То есть подводим рулетку к нашей направляющей, когда она «прилипла», нажимаем левую клавишу мышки тащим к второй грани оконного проема. Справа внизу, в окошке длина видим размеры. Они меняются когда мы передвигаем направляющую. Мы видим что примерно ширина окна где то в пределах 1200 мм. Поэтому на клавиатуре набираем число 1200 и жмем Enter. Снова инструментом рулетка «тащим» очередную направляющую к следующей грани окна. Размер простенка можно задать близкий к какому то кратному размеру. Можно ограничиться и тем чтобы направляющая совпала с гранью на нашем плане. Но следующая направляющая должна быть на расстоянии 1200 мм. Те же операции проводим и для третьего окна. Теперь отмерим расстояние от пола до нижней грани окна. Оно обычно принимается 800-900 мм. Примем расстояние 800 мм. Для этого инструментом рулетка от нижней грани стены «тащим» направляющую вверх. И набираем на клавиатуре 800. Жмем Enter. Высоту оконного проема принимаем 1400 мм. Для этого от нашей горизонтальной направляющей тянем вверх направляющую и набираем на клавиатуре 1400. Жмем Enter. У нас получилась на стене сетка из направляющих. Теперь нам остается обвести наши оконные проемы. Это можно сделать как инструментом «линия», обводя во направляющим оконный проем, так и инструментом «прямоугольник».

    Вложения:
    • SU14.jpg
    Leo060147, 18.11.13
    #
    DenZZ, Lёlik, Юлия регент и 5 другие сказали "спасибо" за это.
  19. Leo060147
    Продолжаем нашу работу. Берем инструмент «Тяни/толкай» подводим этот инструмент к нашему окну. Окно выделиться. Начинаем вдавливать внутрь. Для того чтобы гарантировано «угадать» размер, набираем на клавиатуре толщину нашей стены 300, в которой мы делаем оконный проем. Жмем Enter. У нас появиться сквозной проем. Проделываем эту операцию с остальными проемами. Затем Наводим инструмент «Тяни/толкай» на верхнюю, горизонтальную часть стены нашей веранды. Тянем вниз. Набираем на клавиатуре 2500. Это высота нашей стены. То же проделываем со второй стеной.
    Если все получается, то можно точно также проделать оконные проемы в других стена. Поворачиваете домик нужной стороной и проделываете все те операции, которые я описал. У вас будут все стены с оконными проемами.
    Дальше будем делать дверные проемы.

    Вложения:
    • SU15.jpg
    Leo060147, 19.11.13
    #
    DenZZ, Darya_D, Ксешка и 8 другие сказали "спасибо" за это.
  20. Leo060147
    Теперь делаем дверные проемы. Сначала входную дверь. Убираем лишние линии на стене оставшиеся после «вырезания» лишних «кусков» стены, когда делали веранду. Убрать можно взяв инструмент «ластик», наведя на линию и щелкнув левой клавишей мышки. Либо можно выделить инструментом «выбрать» и нажав на клавиатуре Delete. Далее берем рулетку. От любой грани стены «тащим» направляющую к любому краю дверного проема (то что видно на картинке). Затем от полученной направляющей отмеряем 980 мм (ширину дверного проема). Затем от нижней грани стены рулеткой «тащим» направляющую вверх. Набираем на клавиатуре 2000. (это высота дверного проема). Жмем Enter. Обводим инструментом «прямоугольник» или инструментом «карандаш» наш дверной проем. Берем инструмент «Тяни/толкай» и вдавливаем внутрь. Для точности набираем на клавиатуре 300 (это толщина нашей внешней стены). Жмем Enter. Получился дверной проем (вход в дом).

    Вложения:
    • SU16.jpg
    Leo060147, 19.11.13
    #
    DenZZ, Lёlik, Юлия регент и 5 другие сказали "спасибо" за это.
  21. Leo060147
    Делаем дверной проем в гостиную. Рулеткой отмеряем (с помощью направляющих) от грани стены 980 мм (ширина проема) и от нижней грани 2000 (высота проема). Инструментом «прямоугольник» или «карандаш» обводим наш проем. Инструментом «тяни/толкай» выдавливаем стену на ее толщину 150 (это у нас тонкая внутренняя стена). Жмем Enter. Получили дверной проем из прихожей в гостиную.

    Вложения:
    • SU17.jpg
    Leo060147, 19.11.13
    #
    Юлия регент, Zubrchi, Kkorina и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  22. Leo060147
    Обнаружил что у нас лишняя стена в прихожей (не досмотрел ранее). Ничего страшного. Давайте ее уберем. Заодно потренируемся. Для этого нам надо отделить нашу лишнюю стену от других стен. Для этого инструментом «карандаш» рисуем дополнительные линии. Затем инструментом «тяни/толкай» нажимаем на верхнюю горизонтальную часть стены и «вдавливаем» вниз на высту стены 2500 мм (набираем на клавиатуре). Жмем Enter. Оставшиеся лишние линии на стене и на полу убираем инструментом «ластик».

    Вложения:
    • SU18.jpg
    Leo060147, 19.11.13
    #
    Ллюбитель, Юлия регент, Zubrchi и 2 другие сказали "спасибо" за это.
    1. Deonisus
      Я бы рекомендовал все-же ненужные линии выделять ЛКМ, а потом нажимать кнопочку Delele. Просто иногда (обычно когда модель перегружена, а особенно пока мы модельку не начали разбивать на группы и компоненты) можно стереть и не заметить сразу, лини находящиеся "за стеной" т.е. ластик как-бы стирает все активные/видимые/принадлежащие этой же группе или компоненту линии попавшие под него.
      Deonisus, 20.11.13
      #
      1. klg2115
        Что за ЛКМ? Где ее найти?
        klg2115, 14.03.14
        #
        Lyusy сказал(а) "спасибо" за это.
        1. Leo060147
          Deonisus, как опытный пользователь Скетчапа, использует сокращенное название левой кнопки мыши - ЛКМ. То есть там где я пишу для начинающих, "нажимаете левой кнопкой мыши", он пишет "нажимаете ЛКМ". Это одно и то же, но намного короче.
          Leo060147, 15.03.14
          #
          Юлия регент, Lyusy и klg2115 сказали "спасибо" за это.
  23. Leo060147
    Внутри санузла перегородку не будем делать, потому что непонятно для чего она. Но нам нужно сделать дверные проемы в спальню и в санузел. Опять воспользуемся направляющими. Тянем снизу от нижней грани нашей перегородки направляющую на высоту 2000 мм (набираем на клавиатуре 2000). И от граней пересечения стен делаем вертикальные направляющие формирующие ширину дверных проемов. Дверной проем в спальню имеет ширину 980 мм, а в санузел достаточно 700 мм. По направляющим обводим дверные проемы инструментом «прямоугольник» или «карандаш». Инструментом «Тяни/толкай» продавливаем нашу стену толщиной 150 мм и перегородку санузла толщиной 100 мм.

    Вложения:
    • SU19.jpg
    Leo060147, 19.11.13
    #
    Юлия регент, ruscosmos, Zubrchi и 2 другие сказали "спасибо" за это.
  24. Leo060147
    У нас осталась кухня-ниша. На мой взгляд рациональней проем выполнить не так как на рисунке. Например я бы сделал выступ перегородки, чтобы закрыть торец нашей рабочей зоны приготовления пищи. Рабочая зона имеет ширину 600 мм. Значит сделаем выступ шириной 600 мм. Для этого от грани пересечения стен отмеряем рулеткой вертикальную направляющую на расстоянии 600 мм от грани пересечения. Направляющая по высоте 2000 мм от пола была у нас создана при создании дверных проемов. Если удалили направляющую, то нужно создать снова. Затем инструментом «прямоугольник» или «карандаш» обводим наш проем. Инструментом «тяни/толкай» выдавливаем проем внутрь на толщину внутренней стены 150 мм (набираем 150 на клавиатуре). Жмем Enter. Получили проем соединяющий кухню-нишу и нашу гостиную.

    Вложения:
    • SU20.jpg
    Leo060147, 19.11.13
    #
    lexanik85, Юлия регент, ruscosmos и 3 другие сказали "спасибо" за это.
  25. Leo060147
    Мы «построили» наш домик, точнее пока его стены из газобетонных блоков толщиной 300 мм. Но в реальности, если строить такой домик, то стены такой толщины будет недостаточно из соображений теплотехники. Поэтому «утеплим» наши стены пенополистиролом толщиной 100 мм и оштукатурим. То есть толщина стен увеличиться примерно на 115-120 мм. Для простоты примем увеличение стен на толщину 100 мм. Объсняю как это можно выполнить. Берем инструмент «тяни/толкай» наводим его на наружную плоскость стены. Стена «выделится». «Тащим» поверхность стены на 100 мм. наружу. То есть потащили, отпустили мышку в любом положении и набираем на клавиатуре 100. Жмем Enter. Так делаем каждую стену. В результате наши стены стали иметь толщину 400 мм.

    Вложения:
    • SU21.jpg
    Leo060147, 19.11.13
    #
    Юлия регент, alitim, Zubrchi и 2 другие сказали "спасибо" за это.
  26. Leo060147
    Теперь пока мы не объединили наши стены в компонент, мы имеем возможность «покрасить» наши поверхности стен по отдельности в различные цвета или текстуры. Когда все будет объеденено в компонент, то весь компонент будет окрашиваться выбранный вариант цвета или текстуры. Если мы захотим создать такую же отделку как на рисунке (который взяли из интернета), то нам надо будет дополнительно разделить линиями будущие отличающиеся плоскости заливок. Линии можно рисовать пользуясь направляющими, располагая их от граней окон и дверей на заданном расстоянии и потом обводить инструментом карандаш. Кто захочет может попробовать. Для начального урока мы упрощаем вариант отделки и будем заливать все стены снаружи и внутри. Ну например так как на рисунке. Для заливки стен выбираем инструмент заливка. Когда мы его нажимаем выпадает дополнительная панелька в которой можно выбирать материал или цвет.

    Вложения:
    • SU22.jpg
    Leo060147, 19.11.13
    #
    Юлия регент, Zubrchi, Kkorina и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  27. Leo060147
    Теперь когда мы создали стены дома и придали различным плоскостям стен различные цвета, а снаружи «оштукатурили» наш дом, то для дальнейшей работы будет удобнее все наши стены объединить в один компонент. Как это делается? Сначала отключим видимость слоя «Рисунок плана», убрав галочку в этом слое. Наш рисунок исчезнет. Переходим в слой «стены». Берем инструмент «Выбрать» и выделяем все что видим на экране. После того как все выделилось (обведено синими линиями) жмем правую клавишу мышки и в выпавшем меню выбираем «Создать компонент». Щелкаем по этому наименованию. Теперь все наши стены, перегородки с оконными и дверными проемами, а также две колонны на веранде объеденены в один компонент. Для того чтобы снять выделение, инструментом «выбрать» щелкните в любом месте за пределами копонента. Выделение исчезнет.

    Вложения:
    • SU23.jpg
    Leo060147, 20.11.13
    #
    Юлия регент, Zubrchi, Kkorina и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
    1. PavelU
      Наверно это возможно сделать проще. Меню - выделить все. Если я правильно понял, что надо делать, а то все грани и ребра устанешь выделять.

      Как должен выглядеть объединенный компонент? У меня после нажатия на создать компонент выделение пропадает и никаких изменений более не происходит.
      PavelU, 16.06.14
      #
      Юлия регент сказал(а) "спасибо" за это.
      1. Leo060147
        Можно выделить тремя методами. 1. можно выделить "Правка- выделить все" (при этом отключить все то что не должно попасть в компонент). 2. Инструментом "Выбрать" обвести все то, что надо выделить. 3. Левой кнопкой мыши три раза подряд щелкаете на любом месте выделяемого компонента. Если например столбики нужно тоже внести в компонент, а они стоят отдельно, то нажимаете клавишу Shift и не отпуская ее щелкаете по три раза левой кнопкой мыши по тем элементам, которые должны войти в будущий компонент.
        Все что выделено будет синенькими линиями и в точечках. Жмете правой клавишей мышки и в выпавшем меню выбираете "Создать компонент"
        Leo060147, 16.06.14
        #
        Юлия регент, Zubrchi и PavelU сказали "спасибо" за это.
        1. Leo060147
          Чтобы совсем не превращать урок в переписку с вами, предлагаю писать в личку или на мой адрес olr@fromru.com
          Leo060147, 16.06.14
          #
    2. А_Ника
      Сначала отключим видимость слоя «Рисунок плана», убрав галочку в этом слое. Наш рисунок исчезнет.
      А_Ника, 10.02.17
      #
    3. А_Ника
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему не исчезает рисунок плана когда убираю галочку? Спасибо.
      А_Ника, 10.02.17
      #
      1. Leo060147
        Вероятно вы просто не "пристегнули" свой рисунок к этому слою. Можно только гадать. Просто прикладывайте к своему сообщению ваш файл в Скетчапе. Тогда можно будет посмотреть и точно сказать причину.
        Leo060147, 10.02.17
        #
  28. Leo060147
    У нас пока созданы только стены, но отсутствует пол и фундамент, который в нашем случае сплошная плита. Предположим что у нас вариант фундамента утепленная шведская плита. Шведская плита представляет собой сплошную армированную плиту. Заливка плиты производиться по слою пенополистирола марки не ниже 35, который в свою очередь укладывается на отсыпку из крупного песка или гравия. Края плиты тоже утепляются. Это для общего представления. В нашем уроке мы не будем детально рассматривать конструкцию утепленной шведской плиты. Примем общую толщину этого фундамента от поверхности земли = 400 мм. По этой плите делается пол. Примем толщину пола =200 мм. То есть суммарная толщина плита+пол = 600 мм. Нам надо создать такой толщины основание под наши стены. Для этого поворачиваем наш компонент, так чтобы мы увидели все наши стены снизу.
    Для создания пола и фундамента создадим сначала плоскость в уровне нашего пола. Для этого инструментом "Прямоугольник" от левого нижнего угла тянем прямоугольник в правый верхний угол. Но надо учитывать что столбики веранды тоньше, чем наша стена на 100 мм. То есть наша плоскость не должна совпадать с углом столба, а будет выходить за его пределы. При «рисовании» этого прямоугольника в правом верхнем углу инструмент будет пытаться «прилипнуть» к углу нашего столба. Не надо этого допускать. Если никак не получается, то лучше создать дополнительные направляющие созданные «рулеткой» от граней столба на расстоянии 100 мм.

    Вложения:
    • SU25.jpg
    Leo060147, 20.11.13
    #
    Юлия регент, Zubrchi, Kkorina и 2 другие сказали "спасибо" за это.
  29. Leo060147
    Берем инструмент «тяни/толкай», подводим его к созданной плоскости пола и тянем вниз на расстояние 600 мм. То есть начав тянуть, отпускаем в любом месте и набираем на клавиатуре 600. Жмем Enter. У нас получиться наш фундамент и пол на этом фундаменте. Разворачивам наш проект в привычный нам вид.

    Вложения:
    • SU26.jpg
    Leo060147, 20.11.13
    #
    Юлия регент, Zubrchi, Kkorina и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
    1. PavelU
      У меня не получается ровная плита.

      Вложения:
      PavelU, 16.06.14
      #
      1. Leo060147
        Вы пропустили важный шаг - создание компонента из ваших стен дома. Когда будет создан компонент, то тогда когда вы будете делать прямоугольник для создания фундамента, то он будет отдельным и его можно будет "вытягивать". А так у вас низ представляет собой
        элементы ваших стен и "работает" как отдельные элементы. Это и есть ошибка.
        Leo060147, 16.06.14
        #
        Shmelev, Юлия регент, Zubrchi и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
      2. PavelU
        Я создавал компонент. Даже два. В первом не все элементы выделил. Поэтому сделал повторно. Я правильно понимаю, что необходимо выделять все грани ребра, в том числе и те, которые снизу, а так же внутри оконных и дверных проемов?
        PavelU, 16.06.14
        #
        1. Leo060147
          В вашем проекте полное отсутствие каких либо компонентов.
          Leo060147, 16.06.14
          #
          PavelU сказал(а) "спасибо" за это.
  30. Leo060147
    Наверняка наш фундамент будет немного шире, чем грани стен. Предположим что на 150 мм. Поэтому давайте его уширим, а наш пол пускай остается совпадающим с гранями стен. Для того чтобы уширить ту часть, которая является фундаментом, отделим наш пол от самой фундаментной плиты. Для этого инструментом «рулетка» отмеряем от низа расстояние 400 мм. То есть подводим рулетку к любому месту нижней грани и тянем вверх. Появляется наша направляющая. Отпускаем ее в любом месте и на клавиатуре набираем 400. Жмем Enter. Так отмеряем со всех сторон нашей плиты. По направляющим проводим инструментом «карандаш». Теперь наш пол отделен от фундамента. Берем инструмент «Тяни/толкай», подводим его к боковой грани фундаментной плиты и тянем эту плоскость наружу на толщину 150 мм. Для этого набираем на клавиатуру 150 и жмем Enter. Производим эту операцию со всех сторон поворачивая наш дом. Убираем инструментом «Ластик» или выделяем лишние линии (у углов нашего выступа) на горизонтальной поверхности нашего выступа инструментом «Выбрать» и жмем Delete. Выступающая горизонтальная поверхность не должна иметь лишних линий. Она должна быть как единая плоскость.

    Вложения:
    • SU27.jpg
    Leo060147, 20.11.13
    #
    Юлия регент, Zubrchi, Kkorina и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  31. Leo060147
    Чтобы на горизонтальной поверхности выступающей части нашей фундаментной плиты не собиралась вода от внешних осадков, то лучше выполнить ее наклонной с помощью цементно-песчаного раствора. А на чертеже эту операцию мы делаем так. Берем инструмент «Карандаш» и соединяем углы нашей выступающей части фундамента и верхние углы нашего пола. После этого при желании можно задекорировать наш фундамент залив его подобранными на ваш вкус фактурами, инструментом «Заливка». Чтобы залить пол нашей веранды, надо обязательно отделить эту часть от общей поверхности нашего пола. Для этого инструментом «карандаш» проводим линию вдоль нижней части нашей стены выходящей на веранду. Если этого не сделать то выбранной фактурой зальется вся площадь нашего пола. Во всех комнатах дома одинаково.

    Вложения:
    • SU28.jpg
    Leo060147, 20.11.13
    #
    Юлия регент, Zubrchi, Kkorina и 2 другие сказали "спасибо" за это.
  32. Leo060147
    Пришла очередь создать ступеньки для нашей веранды. Сначала посчитаем размеры выступающей части и количество ступенек. Стандартная ступенька имеет размеры 300х150 мм. Нам надо подняться на высоту 600 мм. Делим 600/150 = 4 подъема. Это значит три проступи, каждая шириной 300 мм. То есть наша лестница будет выступать от верхней грани наружу на 900 мм (300х3=900). Делаем прямоугольную заготовку для нашей лестницы. Сначала делаем горизонтальную площадку в плоскости нашей веранды инструментом «прямоугольник». От нижнего угла стены тянем наш прямоугольник вправо и к себе. На клавиатуре набираем 3000;900. Обратите внимание на символ точка с запятой. Для этого при английской раскладке клавиатуры сначала набираем 3000, затем жмем клавишу где русская буква ж (там же ; ). Жмем Enter. Затем инструментом «тяни/толкай» вытягиваем нашу площадку вниз на 600 мм (толщина нашей плиты: фундамент + пол).

    Вложения:
    • SU29.jpg
    Leo060147, 20.11.13
    #
    Юлия регент, Zubrchi, Kkorina и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  33. Leo060147
    Теперь из полученного прямоугольного «бруска» будем «отрезать» лишнее, для того чтобы остались наши ступеньки и боковые обрамления ступенек. Примем ширину наших боковых обрамлений = 400 мм. Инструментом «рулетка» отмерим направляющие на расстоянии 400 мм от наружных граней нашей заготовки. Инструментом «карандаш» проведем по направляющим на нашей заготовке и затем линии вниз до границы заготовки. Разметим грани наших ступенек. Поскольку таких граней четыре, то инструментом «карандаш» проводим горизонтальную линию ровно посередине нашей вертикальной линии. Программа автоматически показывает середину линии. Затем каждый полученный отрезок разделаем пополам. У нас получится вертикальная плоскость разделенная на четыре части. Теперь будем инструментом «тяни/толкай» вдавливать каждую ступеньку на нужную глубину. Самая верхняя ступенька начинается сразу от грани веранды, поэтому верхнюю ступеньку вдавливаем на 900 мм. Но когда мы вдавили верхнюю ступеньку у нас оказалась на виду скос нашего фундамента. Чтобы его удалить надо отделить эту наклонную часть от остальной части скоса фундамента. Для того чтобы это выполнить, инструментом «карандаш» проводим линии по границе скоса и боковых обрамлений степенек с одной и с другой стороны. После этого инструментом «выбрать» выделяем кусок наклонной части фундамента попадающий на ступеньку и жмем Delete. Наклонная часть исчезнет. Но одновременно возникает "сквозное" отверстие на грани первой ступеньки. Потому что у нас исчезла наклонная часть и не осталось замкнутой плоскости. Чтобы это исправить и увидеть где у нас не хватает линий мы можем нажать на вкладке стили "ренген". Видим что надо добавить линии вертикальные и горизонтальные. См на рис. Добавляем инструментом "карандаш". В прежний вид все возвращаем нажав еще раз на "Ренген". Вторую сверху ступеньку вдавливаем на 600 мм внутрь. Третью на 300 мм внутрь. Оставшиеся от построения лишние линии удаляем инструментом «ластик» или выделяя инструментом «выбрать» и далее жмете Delete.

    Вложения:
    • SU29+.jpg
    • SU30.jpg
    Leo060147, 20.11.13
    #
    Юлия регент, Zubrchi, Kkorina и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  34. Leo060147
    Создаем остекление нашей веранды. Смотрим как выглядит остекление на исходном рисунке из интернета. Для этого включим видимость нашего слоя «Рисунок плана». Поскольку сама кортинка уже не видна, потому что имеется плоскость пола, то можно просто картинку передвинуть вправо по красной оси, чтобы было видно где у нас перегородка с дверью на веранду. Инструментом рулетка создаем направляющую в этом месте. То есть от грани первой ступеньки тащим направляющую к месту нашей остекленной перегородки. Инструментом «прямоугольник» создаем плоскость будущего остекления от внешнего угла колоны и до нижнего угла другой колонны. Из этой плоскости инструментом «тяни/толкай» выдавливаем внутрь толщину нашей рамы. Примем что у нас рама имеет толщину 80 мм. Поворачиваем наш домик, так чтобы было видно изнутри плоскость рамы. От нашей горизонтальной направляющей вертикально линию инструментом карандаш. Отмеряем от этой линии «рулеткой» с помощью направляющей 80 мм. и проводим инструментом "карандаш" линию по этой направляющей.

    Вложения:
    • SU31.jpg
    Leo060147, 20.11.13
    #
    Юлия регент, Zubrchi, Kkorina и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  35. Leo060147
    Можно отключить видимость нашего слоя «рисунок плана», убрав галочку. Теперь нам надо убрать часть рамы, которая по проекту не доходит до внешней колоны. Инструментом «тяни/толкай» выдавливаем ненужную часть стены наружу на величину 80 мм. Часть стены, которая нам не нужна исчезнет.Осталось сделать заготовку нашей рамы в задней части веранды. Если использовать инструмент «Прямоугольник», то скорее всего у вас ничего не получиться, потому что внешняя грань нашей колоны 300х300мм не совпадает с гранью нашей утепленной стены, толщиной 400 мм. Удобнее инструментом «карандаш» сначала провести линию от нижней части колонны к стене по направлению красной линии. Затем линия по стене верх, затем линия к кверху колоны и снова вниз. Когда у нас контур замкнется, то появится плоскость. Вдавливаем ее внутрь на толщину рамы 80 мм инструментом «тяни/толкай». Получилась вот такая заготовка из которой мы будем делать рамы.

    Вложения:
    • SU32.jpg
    Leo060147, 20.11.13
    #
    Юлия регент, Zubrchi, Kkorina и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  36. Leo060147
    На нашем рисунке из интернета мы видим что низ рамы веранды на одном уровне с низом наших окон, то есть принимаем от пола расстояние 800 мм. А сама рама на высоту этажа. Часть, где располагается наша входная дверь на веранду застеклена от самого низа до верха. Размечаем наши заготовки всех частей рамы с помощью направляющих и инструмента «рулетка». Во первых все бруски рамы, горизонтальные и вертикальные у нас будут толщиной 80 мм. Исходя из этого положения и будем ставить наши направляющие. Первое, это угол нашего остекления. Отмеряем от угла направляющие на расстоянии 80мм в одной и в другой плоскости. Далее от пола верх отмеряем 800 мм. Затем от полученной направляющей верх 80 мм От верха нашей рамы горизонтальная направляющая на расстоянии 80 мм. Вниз. Это будет наша предварительная разметка с помощью направляющих.

    Вложения:
    • SU33.jpg
    • SU34.jpg
    Leo060147, 20.11.13
    #
    Юлия регент, Zubrchi, Kkorina и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  37. Leo060147
    Отмеряем от верхней направляющей вниз 400 мм. От полученной направляющей еще вниз 80 мм. Затем берем инструмент «Карандаш» и начинаем обводить по нашим направляющим. Шаг вертикальных линий можно рассчитать исходя из ваших соображений, какое расстоние должно быть между переплетами. Я для упрощения чертил вертикальные линии (центры переплетов) просто из середины отрезков. Программа сама показывает где середина. Поэтому делим отрезок сначала на две части, потом каждую полученную часть делим еще на две части. И потом снова каждую часть делим пополам. Правда ту часть ограждения веранды, где у нас имеется вход так не получиться выполнить, потому что посередине мы должны создать проем для входной двери веранды. Проем создаем шириной 980 мм. В таком случае можно провести вертикальную линию посередине нашего ограждения, а затем от середины отмерить по 490 мм в обе стороны от середины. Мы получим края нашего дверного проема. Центральную вертикальную линию стираем «ластиком» от краев проема отмеряем «рулеткой» толщину наших брусков 80мм. Оставшиеся проемы можно разделить каждый на половину. Обводим по направляющим те части, которые нам нужны. Части переплетов, где будет стекло, нам надо убрать. Для этого инструментом «тяни/толкай» продавливаем эти участки на толщину 80 мм (толщина нашего ограждения).

    Вложения:
    • SU35.jpg
    Leo060147, 21.11.13
    #
    Юлия регент, Zubrchi и Ciberb сказали "спасибо" за это.
  38. Leo060147
    Продолжаем проектирование нашего ограждения веранды. Это можно делать несколькими способами. Я показываю с использованием направляющих. У нас предварительная разметка переплетов. От каждой вертикальной линии в стороны влево и вправо направляющими с помощью инструмента «рулетка» отмеряем по 40 мм. И обводим инструментом «карандаш».

    Вложения:
    • SU36.jpg
    Leo060147, 21.11.13
    #
    Юлия регент, Zubrchi и Kkorina сказали "спасибо" за это.
  39. Leo060147
    Убираем «ластиком» лишние линии. В том числе и направляющие. Должно получиться вот так.

    Вложения:
    • SU37.jpg
    Leo060147, 21.11.13
    #
    Юлия регент, Zubrchi и Kkorina сказали "спасибо" за это.
  40. Leo060147
    Теперь инструментом «Тяни/толкай» продавливаем наши проемы на глубину 80 мм. У нас получатся проемы для нашего остекления. Со сторона входа вдавливаем нижние панельки не насквозь, а на глубину 15 мм. То есть типа филенки делаем. Можно залить отдельные плоскости фактурой. У нас должно получиться вот такие рамные ограждения нашей веранды. Пока без остекления.

    Вложения:
    • SU38.jpg
    Leo060147, 21.11.13
    #
    Юлия регент, Kkorina и Ciberb сказали "спасибо" за это.
  41. Leo060147
    Создадим отдельно стекло размером на всю площадь нашего остекления самого большого бокового остекления. Поскольку нам понадобиться превратить наше стекло в компонент, то лучше создать его пока в стороне от нашего домика. Во первых создаем отдельный слой с названием «Стекло». Для того чтобы наше стекло было четко по размерам нашего будущего стекла берем инструмент «Карандаш», подводим его к верхнему дальнему углу, где будет начинаться стекло и отводим «карандаш» вправо. Он будет отводиться по красной пунктирной линии (то есть это означает что направление совпадает с направлением красной направляющей) . Жмем левую клавишу мышки и ведем по направления к себе. Будет высвечиваться зелененький пунктир. Чтобы наша линия совпала со следующим углом (верхний ближний угол остекления), коснемся этого угла нашим «Карандашом» и снова вернемся к нашему направлению по зеленому пунктиру. Как только наша линия попадет на пересечение с направлением от ближнего угла, высветиться красная пунктирная линия. Тогда мы жмем левой клавишей. У нас получилась линия размером равным расстоянию между верхними углами остекления и параллельная зеленой оси. От концов этой линии ведем линии вниз линии карандашом. Определить где должна наша вертикальная линия пересечься с направлением от нижних углов можно точто так же как для горизонтальной линии. Сначала «показываем» карандашом угол, который нас интересует и тогда при пересечении с этим направлением у нас «высветиться» это пересечение и мы безошибочно попадем в нужную точку. Когда мы инструментом карандаш обвели все четыре стороны, то получили плоскость нашего будущего стекла. Инструментом «тяни/толкай» в любом направлении создаем толщину нашего стекла. Стекло примем толщиной 4 мм. Теперь инструментом «выбрать» обводим (выделяем) наше стекло. Жмем правую кнопку мыши и в выпавшем меню выбираем создать компонент. Теперь нашему стеклу нужно придать прозрачность и вид стекла. Берем инструмент «Заливка» (выглядит как ведерко из которого льется краска) и в выпавшем меню выбираем «Светопроницаемое». Из вариантов выбираем, то что нам боьше нравиться. На мой взгляд наиболее подходящие два варианта «Стекло серое» или «Стекло с отражение неба». Давайте выбирем «Стекло с отражением неба». «Зальем» наш компонент стекло. Если вам кажеться что стекло слишком темное или слишком светлое, то можно прозрачность откорректировать. Для этого в меню «Материалы» (там же где мы выбирали тип заливки) нажимем «Правка» и внизу где написано «непрозрачность» ползунком, передвигая его вправо или влево меняете прозрачность стекла. И там же можно изменить цвет нашего стекла. Поставим наш ползунок прозрачности на 30 (для приобретения опыта). Стекло стало чуть прозрачней чем было по умолчанию.

    Вложения:
    • SU39.jpg
    Leo060147, 21.11.13
    #
    Kkorina и Ciberb сказали "спасибо" за это.
  42. Leo060147
    Теперь «ставим» наше стекло на место. Для этого берем инструмент «Переместить» и наводим его на какой ибо из углов стекла. Пускай будет ближний левый угол. Перемещаем наше стекло за этот уголок к уголку нашей рамы нижнему левому. Стекло «прилипнет» к нашей поверхности рамы. Но нам надо чуть углубить стекло внутрь рамы. Тем же инструментом «Переместить» берем за нижний дальний угол и перемещаем наше стекло внутрь рамы. Для того чтобы это было удобно делать увеличиваем всю картинку. Любуемся глядя на результат. Но стекло выглядит слишком светлым. Тогда открываем «Заливку» и в «Правке» передвигаем ползунок прозрачности на цифру 50. Так смотрится лучше.

    Вложения:
    • SU40.jpg
    Leo060147, 21.11.13
    #
    Ciberb сказал(а) "спасибо" за это.
  43. Leo060147
    Для того чтобы создать стекло для торцового остекления веранды, можно использовать созданное нами стекло «обрезав» его по длине. Для того чтобы создать копию нашего стекла инструментом «Переместить» наводим на стекло. Оно выделиться. Нажав на клавиатуре клавишу Ctrl перемещаем стекло, точнее его копию наружу. Теперь нам надо повернуть наше второе стекло на 90 градусов. Делаем картинку крупнее и инструмент «Повернуть» подводим к верхней плоскости стекла. Вот так будет это выглядеть.

    Вложения:
    • SU41.jpg
    Leo060147, 21.11.13
    #
    Ciberb сказал(а) "спасибо" за это.
  44. Leo060147
    Поворачиваем стекло на 90 градусов и перемещаем на торцовую часть нашей веранды. Оно конечно велико для этого торца. Поэтому нам надо наше стекло уменьшить по длине. Но если мы будем редактировать компонент (в данном случае уменьшать длину), то изначальный компонент из которого создано второе стекло также будет уменьшаться. Нам это сейчас не подходит. Поэтому инструментом «Выбрать» выделим стекло щелкнув по нему левой клавишей мышки. Когда оно выделиться жмем правую клавишу мышки и в выпавшем меню выбираем «Сделать уникальным». Жмем. Затем выбираем и жмем «редактировать компонент». Компонент выделяется (как в коробочке из синих линий). Теперь можно редактировать. Инструментом «Тяни/толкай» уменьшаем наше стекло, так чтобы оно совпало с нашей рамой. Передвигаем стекло инструментом «Переместить» в середину нашей рамы. Из этого стекла можно создать стекло для застекления входной части веранды. Но там стекло больше по размеру, (в длину) поэтому надо провести все действия, которые описаны выше. Теперь мы застеклили нашу веранду.
    Можно конечно выполнить уменьшения размера стекла и более простым способом. Выделяем компонент инструментом "Выбрать", берем инструмент "Масштабировать". Щелкаем на выделенном стекле. Появятся цветные квадратики по углам нашего стекла и посередине каждой стороны. Подводим наш курсорчик к середине вертикальной стороны стекла. "Ищем" такое положение курсора, пока не появиться двойная стрелочка с направлением влево и вправо. За этот квадратик тянем, так чтобы наше стекло уменьшалось (или увеличивалось). Жмем Enter.

    Вложения:
    • SU42.jpg
    • SU43.jpg
    Leo060147, 21.11.13
    #
    Юлия регент и Ciberb сказали "спасибо" за это.
  45. Leo060147
    Кроме самостоятельного создания элементов для нашего дома, можно использовать готовые элементы, которые создали другие пользователи и выложили для общего пользования. Это значительно экономит время, особенно, если элемент достаточно сложный. Попробуем найти в интернете окна и двери для нашего дома. Сначала основную входную дверь в дом. Жмем «Файл - 3D модели - Получить модели». У нас загрузиться вот такая таблица.

    Вложения:
    • SU45.jpg
    Leo060147, 21.11.13
    #
    Kkorina и Ciberb сказали "спасибо" за это.
  46. Leo060147
    Для того чтобы найти подходящую нам дверь нужно в графе «Поиск моделей» ввести название той модели, которая нам требуется. Поиск можно вести как на русском языке, так и на английском. Результаты будут разные. Попробуем сначала на русском языке. Напишем «Дверь». И нажмем поиск. Смотрим двери. В данном случае выбираем входные. (Хотя в принципе не обязательно). Подобрали на наш взгляд подходящую. Жмем на модель двери и в выпавшем меню нажимаем «Загрузить модель». Выскочит табличка куда грузить? Прямо в модель SketchUp или нет? То есть в наш проект или нет? Выбираем в SketchUp, то есть прямо в наш проект.

    Вложения:
    • SU46.jpg
    Leo060147, 21.11.13
    #
    Ciberb сказал(а) "спасибо" за это.
  47. Leo060147
    Модель загрузиться в наш проект. Совмещаем ее с нашим проемом передвигая с помощью инструмента «Переместить». При необходимости можем редактировать этот компонент. Или разъединить его и удалять какие то части этого компонента. Или наоборот добавлять. Точно также, как если бы создали этот компонент самостоятельно. В этой модели я разъединил компонент и удалил площадку, которая была с этим компонентом. Потому что у нас уже имеется пол веранды.

    Вложения:
    • SU47.jpg
    Leo060147, 21.11.13
    #
    Юлия регент и Ciberb сказали "спасибо" за это.
  48. Leo060147
    Теперь поищем подходящие окна для нашего дома. Проделываем все операции описанные для двери. Только в поиске задаем «Окно». Я задавал "Windows". Находим, то что нам нравится. Загружаем в наш проект. При необходимости инструментом «Масштабирование» подгоняем модель под наши проемы. Когда одно окно подогнали под размеры проема, «размножаем» наше окно в нескольких экземплярах. В нашем случае дополнительно три окна. «Вставляем» окна в наши оконные проемы. Поскольку рамы окна были белые, я их "окрасил" в цвет древесины. Смотрится лучше.

    Вложения:
    • SU48.jpg
    Leo060147, 21.11.13
    #
    Ciberb сказал(а) "спасибо" за это.
  49. Leo060147
    Осталось по интерьеру вставить в дверные проемы двери. Поставить унитаз, раковину в санузел. И душевую кабину. Можно и различную мебель в интерьер. Также подберем камин. Подбираем двери из готовых 3D моделей из интернета и вставляем в проемы. Последовательность действий описана выше. Если у нас не соответствуют размеры двери и размеры проема, можно их менять с помощью инструмента «Масштабировать». Для этого выделяем модель инструментом «Выбрать». Появляется обрамление из синих линий. Инструментом «Масштабировать» подводим курсор к среднему маркеру. Появляется двойная стрелочка. Тянем за эту стрелочку увеличивая или уменьшая дверь в ширину или в высоту. То же может потребоваться для масштабирования мебели.

    Думаю для начального урока расстановка мебели, создание интеръера можно пропустить. Вернее рекомендую попробовать подобрать элементы для интеръера самостоятельно. Как это все примерно может выглядеть, я не особо выбирая и не особо тщательно редактируя, показываю. Правда кухня не до конца проработана (не хватает мебели), полы не «раскрашены», нет струльев и всякой мелочовки.

    Думаю что интересней будет для начинающих создание перекрытия и кровли дома. Это будет далее...

    Вложения:
    • SU49.jpg
    • SU50.jpg
    • SU51.jpg
    • SU52.jpg
    Leo060147, 22.11.13
    #
    Kkorina и Ciberb сказали "спасибо" за это.
  50. Vfrkby
    Рисую каркасный дом.

    Нарисовал фундаментную ленту. 40см х60смх900 см. На нее надо положить брус обвязки. Рисую брус 15смх15смх900 см и перемещаю егго на ленту. При соприкосновении ленты и бруса у них сливаются грани и они становятся одной фигурой.

    Как сделать что бы грани граничащих друг с другом фигур не сливались?

    Спасибо.
    Vfrkby, 24.11.13
    #
    1. Leo060147
      ?
      Leo060147, 24.11.13
      #
    2. Deonisus
      Нужно каждый элемент (фундамент, брус, ростверк, окно, дверь, некоторые выделяют и каждый кирпичик) Вашего творения, заключать в группу или компонент. Тогда они не будут слипаться.
      Deonisus, 24.11.13
      #
      Kkorina и Ciberb сказали "спасибо" за это.
      1. Leo060147
        У автора вопроса грани не слипаются, а СЛИВАЮТСЯ. Возможно что он просто неправильно "укладывает" бревно на бетонный ростверк и бревно оказывается внутри ростверка. Но это только мои догадки. Поэтому и требуется уточнить что у человека не получается или получается совсем не так, как он хочет. Ну а так я с вами согласен что лучше создавать отдельные компоненты (по сути дела стройматериалы, которые он использует для строительства) из которых автор вопроса "строит" свой домик в программе SU.
        Leo060147, 24.11.13
        #
        Ciberb сказал(а) "спасибо" за это.
  51. Leo060147
    Вопрос не совсем понятен. Желательно прикреплять к письму файл с расширением skp. Посылаю вам ваш ростверк с обвязкой. Какие грани у вас сливаются?

    Вложения:
    • Обвязка.jpg
    Leo060147, 24.11.13
    #
    1. Connar
      вот если брус опустить ниже он войдет в фундамент.
      а нужно что бы он лег на него, как это сделать?
      Connar, 11.12.13
      #
    2. Connar
      вот у вас они магнитятся, а я делаю и у меня не магнитятся, и ровно их не сложить
      Connar, 11.12.13
      #
      1. Leo060147
        Посмотрите приложенные файлы, как это делается. Вы должны четко запомнить для себя правило. Программа сама не может угадать что вы хотите. Поэтому вы должны указать "взять" за тот уголок или серединку вашего компонента и подвести (переместить этот компонент к тому месту, куда вы собираетесь "пристыковать" ваш элемент. Если вы "хватаете" свой выделенный элемент и просто его куда то тащите, то понятно что вы не указали программе что же вы хотите. :)

        Вложения:
        • Пояснение 1.jpg
        • Пояснение 2.jpg
        Leo060147, 11.12.13
        #
        Казаххх и Kkorina сказали "спасибо" за это.
        1. Leo060147

          Вложения:
          • Пояснение 3.jpg
          Leo060147, 11.12.13
          #
          Lyusy, Казаххх и Kkorina сказали "спасибо" за это.
  52. Leo060147
    Создадим новый слой и назовем его перекрытие. Перекрытие будем создавать толщиной 250 мм.
    Инструментом «Прямоугольник» рисуем площадку поверху наших стен, в том числе поверх веранды. Обращаем внимание что наши колонны на веранде на 100 мм тоньше плоскости стен. Наш прямоугольник должен быть в уровне плоскости стен. Инструментом «Тяни/толкай» тянем нашу плоскость вверх на расстояние 250 мм. Набираем 250 на клавиатуре. Жмем Enter.
    Далее создаем еще один слой и назовем его «Кровля»

    Вложения:
    • SU53.jpg
    Leo060147, 26.11.13
    #
    Kkorina и Ciberb сказали "спасибо" за это.
  53. Leo060147
    Смотрим какая кровля у домика, который взят как основа для урока. На вид она достаточна декоративна, но на мой взгляд такая кровля весьма сложная для строительства и самое главное она не функциональна. Чем сложнее конфигурация кровли, тем больше вероятность протечек, тем сложнее выкраивать кровельный материал. Кроме этого попасть на чердак такой кровли невозможно, что на мой взгляд неправильно. Если мы делаем скатную кровлю такого небольшого домика, то наверно грех на использовать чердачное помещение для каких то полезных функций. Это может быть помещение для сушки полезных трав, хранения веников для бани, хранения каких то сезонных вещей и т.д. А можно выполнить на чердаке мансарду. Пускай она будет использоваться только в теплый период, но зато это дополнительная жилая площадь. Кроме этого над верандой можно сделать открытую (или крытую) терассу - площадку. С площадки будет приятно посмотреть на красивые окресности, на восходы и закаты. Вот исходя из этих соображений будем делать мансардный этаж и над нашей верандой терассу — площадку. Зададим основные размеры нашей мансарды. Высота мансарды пускай будет 2100-2300 мм.
    Рисуем инструментом «Карандаш» в плоскости торцовой стены конфигурацию нашей будущей мансарды.

    Вложения:
    • SU54.jpg
    Leo060147, 26.11.13
    #
    Kkorina и Ciberb сказали "спасибо" за это.
  54. Leo060147
    Инструментом «Тяни/толкай» выдавливаем нашу мансарду до конца перекрытия жилой части дома и влево на 500 мм выступающая часть над стеной.

    Вложения:
    • SU55.jpg
    • SU56.jpg
    Leo060147, 26.11.13
    #
    Kkorina и Ciberb сказали "спасибо" за это.
  55. Leo060147
    «Замыкаем» открытую часть нашей мансарды обводя инструментом «карандаш». На полученной плоскости рисуем основу нашего остекления. Далее добавляем нужные линии, удаляем ненужные, то есть создаем разметку рамы для нашего остекления. Выдавливаем инструментом «Тяни/толкай» нашу раму например наружу на 40 мм. Оставшиеся части плоскости, где должно быть стекло, «заливаем» инструментом «Заливка», выбирая материал «Светопрозрачное». Это более примитивно, чем мы делали для веранды, но более простое и быстрое.

    Вложения:
    • SU57.jpg
    Leo060147, 26.11.13
    #
    elec004, Kkorina и Ciberb сказали "спасибо" за это.
  56. Leo060147
    Далее я не буду подробно описывать действия по созданию ограждения площадки над верандой. Если что будет не понятно, задавайте вопросы. В интернете ищем модели ограждения, которые нам понравяться. Ставим их. При необходимости немного масштабируем (уменьшаем или увеличиваем). Подбираем окошко для торца нашей мансарды. Хотя можно и нарисовать и создать самостоятельно. В интернете подбираем подходящие кресла (в данном случае -кресло качалки). Так же ищем в интернете среди моделей столик для открытого пространства (в данном случае, кованный столик со стеклянной столешницей).
    Ищем в интернете металлочерепицу. "Укладываем" из отдельных элементов металлочерепицу на кровлю, поворачивая под нужным углом. Угол предварительно замеряем инструментом "Транспортир". Если (как в моем случае) модель металлочерепицы не окрашена, то подбираем цвет заливки и заливаем. То что показано, пока без теней. Об этом далее.

    Вложения:
    • SU58.jpg
    • SU59.jpg
    • SU60.jpg
    • SU61.jpg
    Leo060147, 26.11.13
    #
    Lyusy и Ciberb сказали "спасибо" за это.
  57. Leo060147
    Когда мы «строили» наш домик, то нам было удобно, чтобы плоскость ограниченная зеленой и красной линией была в плоскости нашего пола. То есть часть нашей модели это сам пол и фундаментная плита построена ниже плоскости зелено-красной линии. А падающие тени в программе SketchUp «ложатся» на плоскость зеленой-красной линии. Теперь, когда мы собираемся построить тени, выполнить газон, нам надо приподнять нашу модель так чтобы низ нашей фундаментной плиты (ее видимая часть) был на уровне нашего газона. Выделим инструментом «Выбрать» весь наш дом. Жмем правую клавишу мышки. Выбираем «Создать группу». Берем нижний уголок выделенной группы инструментом «Переместить» приподнимаем наш дом над плоскостью зеленой и красной линии.
    В объеме данного урока не будем делать отмостку нашему дому, делать тропинки, проезды, ограждения участка, зеленые насаждения. Но создадим тени. Для этого жмем "Вид-Тени" и "Окна". В выпавшем меню ставим галочку против "Тени". Затем ползунками "дата" и "время" меняем наши тени. Если в реальности мы проектируем наш дом, который будет строиться в реальности на определенном земельном участке, то у нас должна быть топографическая съемка. На топосъемке всегда север верху, юг внизу, справа восток, слева запад. Смотрим как у нас ориентирован на домик по сторонам света и под каким углом. Разворачиваем наш дом инструментом "Повернуть" на нужный, реальный угол по отношению к северному направлению (зеленая линия в нашей программе SketchUp). Тогда можно реально посмотреть как будут располагаться реальные тени на реальном построенном доме в различные месяцы года и в различное время дня.
    На этом я заканчиваю начальный урок. Если кто то не смог разобраться в темах рассмотренных в уроке, то задавайте вопросы.

    Вложения:
    • SU62.jpg
    • Дом.jpg
    Leo060147, 26.11.13
    #
    ironlola, Lyusy и Ciberb сказали "спасибо" за это.
  58. Ciberb
    Здравствуйте, у меня такой вопрос планирую на мансардный этаж деревянную двух маршевую лестницу, её нужно рисовать в отдельном слое и вставлять или рисовать по месту?
    Ciberb, 28.11.13
    #
    1. Deonisus
      Я бы рекомендовал вообще каждый "этап строительства" рисовать в отдельном слое, и нумеровать, например:
      1.1. участок
      1.2. котлован
      1.3. фундамент
      2.1. цоколь
      3.1. перекрытие цоколя
      4.1. стены первый этаж
      4.2. окна первый этаж
      5.1. перекрытие первого этажа
      5.1.1. Плиты перекрытия
      5.1.2. Бетонная заливка
      ...
      9.1. Лестница
      9.2. Косуоры
      9.3. Ступени
      9.4. межэтажная площадка
      .....
      24.1. Кровля
      24.2. Стропила
      24.2.1. Стропила левый скат
      24.2.2. Стропила правый скат
      24.3. обрешетка
      ....
      Обратите внимание, что у меня прослеживается некая глубина в структуре
      Достичь ее можно если мы рисуем к примеру кровлю: всю кровлю заключаем в группу и помещаем ее в слой (24.1. кровля) затем рисуем стропила левого ската и именно все стропила левого ската помещаем в слой 24.2.1. А грани и ребра которыми образованны сами стропила заключаем в группу которая находится в слое 24.2. Сами же грани легко могут быть и в слое 0.
      Далее когда стропилка вся отрисована и нам надо поправить какой-то один брус левого ската - отключаем видимость всех слоев кроме 24.1., 24.2., 24.2.1. И спокойно исправляем/редактируем тот самый брус, причем остальная модель нам не мешается, и нет возможности что-то случайно удалить на заднем плане... После исправления вкл. видимость остальных слоев - любуемся.
      Deonisus, 29.11.13
      #
      shuravi13, Seysanych, SharkLena и 3 другие сказали "спасибо" за это.
      1. Andbabichev
        ю
        Andbabichev, 22.09.16
        #
    2. Leo060147
      Согласен с Deonisus. Когда проектируется объект с множеством различных элементов, то размещая их в разных слоях мы можем значительно облегчить себе задачу. Например вы сегодня нарисовали лестницу, даже, если вы ее сначала рисовали где то рядом с основным объектом, а потом вставили в свой объект, но в один слой с множеством других элементов. А потом по каким то причинам решили изменить вашу лестницу. Если она в отдельном слое, то сделать это проще. Да иногда требуется и другие элементы откорректировать или заменить. Или даже просто посмотреть что то, например фундаменты....
      Для облегчения работы с лестницей, особенно, когда еще вообще нет никакого опыта вы можете "взять" подходящую вам готовую лестницу из интернета. Если она совсем никак не "вписывается" в ваш интерьер или вам не очень нравиться, как эта конкретная лестница вообще выполнена, то этот компонент лестницу, выделяете, потом щелкаете правой кнопкой мыши, в выпавшем меню выбираете "Разъединить". Теперь у вас лестница из отдельных элементов, которые вы можете редактировать, менять их размеры и т.д. То есть облегчаете себе задачу по созданию своего варианта лестницы. А когда создадите свой вариант, то лучше объединить в новый компонент.
      Leo060147, 29.11.13
      #
      Ciberb сказал(а) "спасибо" за это.
      1. Deonisus
        Ну и естественно для редактирования элементов этой лестницы, удобно отключить все слои кроме того в котором содержится эта самая лестница.
        Всевозможные варианты и способы "пользования слоев" можно найти в сообщении:
        http://www.forumhouse.ru/threads/106388/page-59#post-7778535
        Deonisus, 29.11.13
        #
        Seysanych, Nyuka и Ciberb сказали "спасибо" за это.
  59. Ciberb
    Ещё вопрос, подскажите как прорисовать углы наружные стен полукруглыми, дом будет из прессованых соломенных тюков и наружные углы будут немного закруглены, тюки имеют размер 40 см высота, 50 см ширина и 90 длинна, радиус скругления угла примерно 25 см.
    Ciberb, 30.11.13
    #
    1. Leo060147
      Возможны разные варианты. Если вы имеете в виду стену уже готовую и оштукатуренную, то сначала делаете вашу стену с прямыми углами. Затем на верхней грани стены в углах (вид сверху) от граней рулеткой отмеряете по 25 мм (либо другой радиус). Берете инструмент "Дуга", соединяете пересечения направляющих и граней и середину этого отрезка изгибаете наружу. У вас получиться дуга. От точек пересечения дуги и граней вниз проводите карандашом линии, параллельные вертикальной грани стены. "Лишний" кусочек стены инструментом "Тяни/толкай" тяните вниз на высоту стены. Жмете "Enter".
      Если хотите "сложить" вашу стену из соломенных тюков, то загружаете модель соломенного тюка из моделей Скетчапа из интернета и из этих тюков делаете "кладку" стены. Если размеры тюков у вас не такие как у готовой модели, то редактируете эту модель (компонент).

      Вложения:
      • Закругление грани.jpg
      Leo060147, 01.12.13
      #
      Ciberb сказал(а) "спасибо" за это.
      1. Leo060147
        Либо, если ваша "оштукатуренная" стена еще не создана, то сначала на основании (нижняя, горизонтальная плоскость) ваших стен делаете инструментом "Дуга" нужные закругления, а потом вытягиваете вашу стену на нужную высоту.
        Leo060147, 01.12.13
        #
        Ciberb сказал(а) "спасибо" за это.
        1. Leo060147
          Ошибочно нарисовал радиус 25 мм, а вы хотели 250мм. Процесс тот же самый, только направляющие располагаете на расстоянии не 25 мм, а на расстоянии 250 мм. Все остальное так же как написано.
          Leo060147, 01.12.13
          #
          Ciberb сказал(а) "спасибо" за это.
  60. Ciberb
    Скажите пожалуста, я в проэкте установил дверь и теперь как (зайти) в дом?
    Ciberb, 05.12.13
    #
    1. Leo060147
      Что вы имеете в виду ... и теперь как (зайти) в дом?... Если нужно обязательно через дверь "входить" или посмотреть через дверь, то отключите видимость двери в слоях. Если дверь не в отдельном слое, то переместите ее в отдельный слой. Для удобства...
      Leo060147, 05.12.13
      #
      Lyusy и Ciberb сказали "спасибо" за это.
      1. Leo060147
        Те из программ в которых заложена возможность работы в различных слоях, ставит эти программы на уровень выше программ, в которых эта возможность отсутствует. Любые профессиональные программы для решения различных задач как правило имеют такую возможность. Скетчап - в том числе. Не смотря на простоту освоения программы, и ее доступность, те возможности, которые программа предоставляет освоившему ее пользователю выходят за рамки простеньких "домашних" программ. И лично меня возможности этой программы приводят в восторг. ИМХО.
        Leo060147, 05.12.13
        #
        shuravi13, Seysanych, Lyusy и 2 другие сказали "спасибо" за это.
  61. Ciberb
    Да это я и имел в виду, спасибо.
    Ciberb, 05.12.13
    #
  62. RikSam
    Leo, здравствуйте. Подскажите, чайнику. При замерах рулеткой, направляющие появляются и пропадают произвольно, как контролировать этот процесс?
    RikSam, 12.12.13
    #
    1. Leo060147
      Не очень понятен вопрос. Рулетка используется как для замеров, между какими то точками, так и для того чтобы создать направляющие. Когда нужны направляющие, то рулетка "цыпляется" в любом месте какой то линии или оси, но не в точке пересечения и тащится в какую то сторону. Направляющие в таком случае параллельны той линии от которой вы "тащите" рулеткой эту самую направляющую. Цвет линии движения рулетки совпадает с цветом той оси вдоль которой вы создаете направляющую.
      Когда при использовании рулетки вы не щелкаете второй раз, или не жмете Enter, то направляющая не появиться. То есть вам надо замерить расстояние от какой то точки или линии. Щелкнули один раз и тянете туда, куда вам нужно замерить расстояние. Подвели, замерили и вернули в первоначальное положение, то никакой направляющей не возникнет.
      Leo060147, 12.12.13
      #
      Ciberb, Тигра полосатая, RikSam и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  63. Leo060147
    Иногда при создании здания или при создании интерьера или для каких то иных целей требуется достаточно сложное обрамление. Например карниз дома сложной конфигурации. Если пытаться рисовать это обрамление по каждой грани, то во многих случаях это может оказаться не разрешимой задачей. Но в программе SketchUp 8 имеется очень полезный инструмент "Ведение". Как им пользоваться я попробую рассказать. Для того чтобы было понятно, я нарисовал вот такую не совсем простую фигуру. Предположим что это мы строим такой вот "кошмарный" по конфигурации дом. Вы можете для изучения "взять" этот кошмар.

    Вложения:
    • Инструмент ведение.jpg
    Leo060147, 13.12.13
    #
    Сhrap4ik, Ciberb и Тигра полосатая сказали "спасибо" за это.
  64. Leo060147
    Будем использовать вот такой лепной карниз. Я его нашел в интернете, но можно создать любую собственную конфигурацию. Загрузим этот рисунок в программу SketchUp 8 в наш пример. Для этого сначала создадим дополнительный слой, Назовем слой "Профиль карниза". Для загрузки жмем "Файл - Импорт". В выпавшем меню находим наш рисунок, выделяем его и жмем "Открыть". Рисунок загрузиться. Если мы хотим масштабировать его, то делаем это так же как масштабировали план дома.

    Вложения:
    • KB-350-3-b-600x600.jpg
    • Карниз1.jpg
    Leo060147, 13.12.13
    #
    Ciberb и Тигра полосатая сказали "спасибо" за это.
  65. Leo060147
    Создаем еще один слой "Карниз". Это слой в котором мы будем рисовать, а в данном случае обводить профиль карниза. Когда обведем полностью, то можно просто удалить слой (картинку) "Профиль карниза". Наш рисунок профиля карниза находиться на непрозрачном слое и нам сложно с ним работать для масштабирования. Нажмем кнопочку отображения нашего проекта "Ренген". Теперь мы видим все на полупрозрачных слоях. Это уже удобней. Берем инструмент "Переместить", ставим его на левый верхний угол нашего карниза (рисунка) и тащим в верхний угол нашего "дома". Совмещаем уголки.

    Вложения:
    • Карниз2.jpg
    Leo060147, 13.12.13
    #
    Ciberb и Тигра полосатая сказали "спасибо" за это.
  66. Leo060147
    От граней дома создаем направляющие на расстояниях 265 мм и 350 мм. Это ширина и высота нашего карниза, его габариты.
    Инструментом "Масштабировать", перемещая маркеры, масштабируем наш рисунок профиля карниза до нужного размера, ограниченного нашими направляющими.

    Вложения:
    • Карниз4.jpg
    Leo060147, 13.12.13
    #
    Ciberb и Тигра полосатая сказали "спасибо" за это.
  67. Leo060147
    Используя инструменты "Карандаш" и "Дуга" обводим нашу картинку.

    Вложения:
    • Карниз5.jpg
    Leo060147, 14.12.13
    #
    Ciberb и Тигра полосатая сказали "спасибо" за это.
  68. Leo060147
    Отключаем слой "Профиль карниза". Отключаем отображение "Ренген" еще раз нажав на значок. Получилась вот такая заготовка. У нас имеется профиль нашего лепного карниза и верхний периметр вдоль которого нам надо создать этот профиль.

    Вложения:
    • Карниз6.jpg
    Leo060147, 14.12.13
    #
    Ciberb и Тигра полосатая сказали "спасибо" за это.
    1. Натали_Давыдова
      Добрый вечер! Карниз нарисовала, но он не выделяется как единый объект, следовательно выдавить его не могу. В чем ошибка?

      Вложения:
      Натали_Давыдова, 24.01.19
      #
      1. Leo060147
        Здравствуйте Наталья. Ваша ошибка в том что вы нарисовали карниз не в одной плоскости. У вас все линии должны находится в одной плоскости, а у вас все линии "как попало". Попробуйте не торопясь нарисовать все что вы нарисовали именно в одной плоскости. Тогда плоскость карниза замкнется и вы сможете "запустить" этот профиль по направляющей.

        Вложения:
        • Карниз ведение.png
        Leo060147, 24.01.19
        #
      2. Натали_Давыдова
        Извините.не тот файл вложила. Вот верный.

        Вложения:
        Натали_Давыдова, 24.01.19
        #
        1. Leo060147
          Та же ошибка. Не все линии в плоскости.

          Вложения:
          • Карниз ведение 2.png
          • Карниз ведение.png
          Leo060147, 24.01.19
          #
          rudyn и Натали_Давыдова сказали "спасибо" за это.
          1. Натали_Давыдова
            Спасибо, предполагала что проблема в этом, но никак не могла увидеть эти зазоры как у вас на скриншотах. пошла исправлять.
            Натали_Давыдова, 25.01.19
            #
  69. Leo060147
    Сначала нам надо показать путь вдоль которого нам надо провести наш профиль. Берем инструмент "Выбрать" нажимаем и удерживаем клавишу Shift и начинаем щелкая по всем участкам периметра выделяя весь край периметра. Должно получиться вот так

    Вложения:
    • Карниз7.jpg
    Leo060147, 14.12.13
    #
    rudyn, Ciberb и Тигра полосатая сказали "спасибо" за это.
  70. Leo060147
    Теперь берем инструмент "Ведение". Наше выделение исчезнет. Ничего страшного. Наводим наш инструмент "Выделение" на плоскость карниза, который мы ранее нарисовали. Он выделиться, "покроется точечками". Щелкаем по выделенной плоскости. Вот и все. Получили вот такой результат. Посмотреть можно и в формате Скетчапа.

    Вложения:
    • Карниз8.jpg
    • Карниз9.jpg
    Leo060147, 14.12.13
    #
    rudyn, Ciberb, Тигра полосатая и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  71. Leo060147
    Например нам надо создать сложный элемент. Дугу многоугольного сечения. Берем инструмент "Многоугольник". По умолчанию этот инструмент создает шестиугольник, но можно задать любое количество граней. Пускай для нашего примера будет шестиугольник. Начертили шестиугольник. Инструментом "Дуга" создаем путь в виде дуги. Выделяем этот путь инструментом "Выбрать". Берем инструмент "Ведение" и наводим на многоугольник. Щелкаем и получаем результат.

    Вложения:
    • Использование ведения.jpg
    • Использование ведения2.jpg
    • Использование ведения.jpg
    Leo060147, 14.12.13
    #
    rudyn, eatitova, Казаххх и 3 другие сказали "спасибо" за это.
  72. Leo060147
    Иногда нужно создать (хоть и редко) такой элемент как шар. Рассказываю как это можно сделать в программе SketchUp 8.
    Используется инструмент "Ведение". Шар будет иметь диаметр 1000 мм, то есть радиус 500 мм. Создадим основу нашего шара круг диаметром 1000 мм. Берем инструмент "Окружность". Ставим его в начало наших осей. Тянем. Отпускаем в любом месте и на клавиатуре набираем 500 (это радиус нашего шара) Жмем Enter. Теперь надо создать путь по которому будем перемещать нашу основу шара - окружность. Поскольку это шар, то путь это окружность. Она должна быть перпендикулярно плоскости нашей заготовки - созданному кругу. Размер окружности - пути не имеет принципиального значения. Это может быть окружность меньше диаметра нашего шара, равна диаметру и больше диаметра. Неудобство представляет вариант, когда диаметр пути равен диаметру нашего шара. В таком случае он "прилипнет" к поверхности нашего шара и будет портить его вид. Поэтому лучше взять диаметр либо больше диаметра шара, либо меньше. Если диаметр больше, то потом его нужно обязательно удалить, выделив и нажав Delete. Это вспомогательный элемент. Если сделать диаметр пути меньше, тогда он окажется внутри шара и можно с ним ничего не делать. Но при желании можно и удалить.

    Вложения:
    • Шар1.jpg
    Leo060147, 14.12.13
    #
    Cамышев, Ciberb и Тигра полосатая сказали "спасибо" за это.
  73. Leo060147
    Удаляем плоскость внутри нашего пути и инструментом "Выбрать" выделяем наш путь.

    Вложения:
    • Шар2.jpg
    Leo060147, 14.12.13
    #
    rudyn, Cамышев, Казаххх и 2 другие сказали "спасибо" за это.
  74. Leo060147
    Берем инструмент "Ведение" и щелкаем внутри нашей заготовки шара. Получим шар.

    Вложения:
    • Шар3.jpg
    Leo060147, 14.12.13
    #
    rudyn, eatitova, Cамышев и 2 другие сказали "спасибо" за это.
  75. Leo060147
    Как я говорил ранее можно удалить наш путь, как вспомогательный элемент, который нам больше не нужен. Нажимаем "Ренген". Увидим внутренность нашего шара и естественно тот путь, который мы использовали. Выделяем его инструментом "Выбрать" и жмем Delete. Наша окружность-путь исчезнет. Нажмем повторно "Ренген". Наша картинка станет как прежде.

    Вложения:
    • Шар4.jpg
    Leo060147, 14.12.13
    #
    rudyn, Ciberb и Тигра полосатая сказали "спасибо" за это.
  76. Leo060147
    Далее выделим наш шар и инструментом "Переместить" поднимем его на 500 мм, чтобы он "лег" на горизонтальную плоскость. Перемещаем так, начинаем поднимать, отпускаем в любом месте. Набираем на клавиатуре 500 и жмем Enter. Шар поднимется по направлению синей оси на 500 мм. Хотя если он будет лежать на мягкой земле или траве, то поднимать можно чуть меньше, например на 450 мм. То есть шар "уйдет" в землю на 50 мм. Но в нашем случае подняли на 500 мм. Далее можно нарисовать плоскость земли, "залить" ее фактурой травы. Сам шар залить фактурой камня. Открыть "Окно-стили-правка". Внизу изменить цвет обрамления нашего шара с черного на серый (нажав на черный прямоугольник и в выпавшем меню передвинем ползунок на серый цвет, который будет лучше смотреться и не будет портить вид нашего шара. Добавим в наш "натюрморт" из интернета, из готовых моделей, скульптуру женщины, "Посадим" куст с красными цветами. Для того чтобы было реалистично добавим тени. Для этого поставим галочку в меню "Вид-тени" и нажав "Окно-тени". В результате получим вот такую картинку.

    Вложения:
    • Шар и Женщина.jpg
    Leo060147, 14.12.13
    #
    rudyn, Ciberb, Тигра полосатая и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  77. dots63
    Курс обучения очень доступен.
    Есть одна проблема.
    Не могу загрузить 3D модели
    dots63, 17.12.13
    #
    1. Leo060147
      А что не получается?
      Leo060147, 17.12.13
      #
  78. dots63
    [​IMG]
    dots63, 18.12.13
    #
  79. dots63
    С загрузкой 3D разобрался.
    Как правильно установить дверь.
    Получается коряво, с перекосами.
    dots63, 18.12.13
    #
    1. Leo060147
      Для перемещения любых моделей или компонентов нужно чтобы программа поняла что вы от этого действия хотите. То есть какая грань или угол куда должны встать. Если вы загрузили какую то модель из интернета или сами создали нечто, что хотите точно поставить в нужное место, то нужно всегда "хватать" модель за нужное место. Например вы загрузили из интернета модель двери. И вам нужно поставить эту дверь точно в ваш дверной проем. Ну во первых не мешает сначала измерить вашу дверь по ширине и высоте и измерить или знать размеры вашего дверного проема. Если размеры сильно отличаются, то не мешает сначала отредактировать вашу взятую из интернета модель инструментом "масштабировать" . Затем, когда ваш проем и ваша дверь соответствуют по размерам друг другу, то начинаем устанавливать дверь в проем. Берем дверь например за нижний уголок (или если больше нравиться верхний уголок, то за верхний) и тащим этот уголок к углу дверного проема. Когда мы совмещаем нужные нам уголки, они прилипнут друг к другу и ваша дверь точно установиться в нужном положении. Выше я подробно рассказывал, как правильно установить деревянный брус на бетонный ростверк. В данном случае действия такие же.
      Leo060147, 18.12.13
      #
      rudyn и Ciberb сказали "спасибо" за это.
    2. Leo060147
      Даю подробную консультацию по установке готовой модели двери в проем вашего проекта.
      Например у нас имеется стена толщиной 400 мм и проем для двери размером 900 х 2000 мм.
      Загружаем из интернета понравившуюся нам дверь. Но дверь из интернета больше чем наш проем. Та часть, которая должна войти в проем имеет размеры 2075 мм на 979 мм. Временно перемещаем дверь в примерное положение. Пока наша дверь стоит "как попало". Снизу щель, сбоку щель. Часть двери внутри нашей стены. Разворачиваем наш проект и смотрим на дверь изнутри помещения. Видим что пока все "печально".

      Вложения:
      • Как поставить дверь.jpg
      • Как поставить дверь6.jpg
      • Ставим дверь 2.jpg
      • Ставим дверь 3.jpg
      Leo060147, 18.12.13
      #
      rudyn, Ciberb и Nyuka сказали "спасибо" за это.
  80. dots63
    Спасибо за быструю консультацию.
    dots63, 18.12.13
    #
  81. Leo060147
    Для того чтобы увидеть наши "детали" двери и проема включаем "Ренген". Видимость нашей картинки будет полупрозрачной. Инструментом "Переместить" наводим и щелкаем по внутреннему углу нашей двери. Наша дверь "прилипнет к инструменту "Переместить". Тянем дверь за уголок к нижнему уголку нашего проема. Как только уголки совместятся они слипнуться. Один наш уголок получился уже на месте. Но пока другие углы не на месте. Потому что сама дверь больше нашего проема. Для того чтобы подогнать размеры двери под проем берем инструмент "Масштабировать" и щелкаем им по нашей двери. Дверь выделится маркерами. Средними маркерами посередине нашей двери изменяем размеры двери по ширине и по высоте. Для этого просто тянем за маркер в ту сторону, куда нам надо. В данном случае нам надо уменьшить дверь что мы и делаем.

    Вложения:
    • Ставим дверь 4.jpg
    • Ставим дверь 5.jpg
    • Ставим дверь 6.jpg
    Leo060147, 18.12.13
    #
    rudyn, Ciberb и Nyuka сказали "спасибо" за это.
  82. Leo060147
    Снова жмем "Ренген". Вид нашего проекта снова станет в привычном отображении. Вот так стала выглядеть дверь снаружи и внутри

    Вложения:
    • Ставим дверь 7.jpg
    • Ставим дверь 8.jpg
    Leo060147, 18.12.13
    #
    Piper99, rudyn, Ciberb и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  83. Leo060147
    Иногда проще сначала отдельно масштабировать модель двери (или любого другого компонента) а потом вставлять на нужное место.
    Leo060147, 18.12.13
    #
    rudyn, Ciberb и Nyuka сказали "спасибо" за это.
  84. dots63
    Всё понятно.
    Большое спасибо.
    dots63, 19.12.13
    #
  85. dots63
    При создании многогранного проекта перекрытие не перекрывает стены,что делать.

    Вложения:
    • перекрытие.jpg
    dots63, 19.12.13
    #
    1. Leo060147
      Вопрос пока не очень понятен. И непонятна ваша кровля. Какая должна быть ее конфигурация? В плане такая же конфигурация как сам дом или кровля должна быть квадратная? Или квадратная в плане, но двухскатная? В дополнении к рисунку с расширением ipg не мешает прикладывать файл с расширением skp.
      А если нужно просто уширить вашу квадратную "нахлобучку", то просто берете инструмент "Тяни /толкай" наводите его на любую плоскость вашего квадрата и просто тянете (расширяете) любые плоскости. Как я показывал в своем уроке расширяя толщину стен дома и потом расширяя перекрытие дома. Инструмент "Тяни/толкай" всегда расширяет (тянет плоскость) точно перпендикулярно самой плоскости.
      Leo060147, 19.12.13
      #
      dots63 сказал(а) "спасибо" за это.
  86. dots63
    Это межэтажное перекрытие.
    Должен быть 2 этаж.
    А далее будет ломаная крыша

    Вложения:
    dots63, 19.12.13
    #
    1. Leo060147
      Попробуйте так. Удалите ваши построения перекрытия (какое то оно у вас очень толстое). Оставьте шестигранник. Проведите любую диагональ. У вас должна появиться плоскость. Делайте из этой плоскости ваше перекрытие на нужную толщину.

      Вложения:
      Leo060147, 19.12.13
      #
      Ciberb сказал(а) "спасибо" за это.
  87. dots63
    Вообще то есть огромное желание сделать вот такой дом.
    Возможно ли прорисовать такой проект.
    http://ask-sz.ru/project/3-146
    dots63, 19.12.13
    #
    1. Leo060147
      Нарисовать все можно. Но ребята больно строгие. Так заботятся о том, чтобы кто нибудь не использовал их интеллектуальную собственность. На их сайте написано "Данный проект запрещается копировать, изменять и размещать на других сайтах, использовать в коммерческий целях, а так же использовать в частной застройке без разрешения компании в любой его модификации. Все проекты защищены"
      Совсем не уверен что их права чем то защищены, но хрен его знает? Вдруг каким то образом защитили??? Вот увидят что вы их проектик начали "прорабатывать" для себя, подадут в суд. Может и не выиграют, но нервы потреплют. Ну это конечно лирика. А на практике чисто технически прорисовать в Скетчапе возможно. Наверно для такого домика проще сначала создать бревенчатые стены, создать из этих стен компоненты, а потом из них "собрать" домик перемещая эти стены и поворачивая на нужный угол.
      Leo060147, 19.12.13
      #
      Ciberb сказал(а) "спасибо" за это.
  88. dots63
    Всё равно не получается.
    Перекрытие как будто висит в воздухе.
    неполучается опереть на стены 1 этажа.

    Вложения:
    dots63, 19.12.13
    #
    1. Leo060147
      Попробуйте так как я сделал. Создайте отдельно перекрытие, рядом с вашим строением. Выделите его и сохраните, как компонент. Потом "водрузите" это перекрытие на свои стены.
      Вопрос в том, каким образом вы создавали свой шестиугольный домик и почему у него стены толщиной 88,6 мм??? И какие то внизу дополнительные непонятные линии. Сначала нужно создавать то что важно. А важно стены. Берете инструмент многоугольник ставите его в центр координат. Тянете наружу, отпускаете, набираете на клавиатуре размер который вы планируете. Жмете Enter. Получили плоскость шестиугольника. Далее берете инструмент "смещение" ставите его в ваш шестиугольник щелкаете перемещаете, видите получившуюся линию внутри вашего шестиугольника. Набираете на клавиатуре толщину ваших стен. Жмете Enter. Потом тянете ваши стены вверх на высоту 2500 мм. инструментом "Тяни /толкай"

      Вложения:
      Leo060147, 19.12.13
      #
      Ciberb сказал(а) "спасибо" за это.
  89. dots63
    как сделать ломанную крышу
    dots63, 19.12.13
    #
    Ciberb сказал(а) "спасибо" за это.
    1. Leo060147
      Наверно вам как начинающем пользователю Скетчап это будет сложновато. Хотя если разобраться, это две обычные двухскатные кровли перпендикулярные друг другу. Попробуйте создать обычную двухскатную кровлю. Потом продублируйте ее на основе созданной и разверните их перпендикулярно друг другу. А потом "отрезайте" ненужные части...
      Leo060147, 19.12.13
      #
      Ciberb сказал(а) "спасибо" за это.
  90. dots63
    Дом я буду делать каркасный.
    Наружная отделка виниловым сайдингом.
    При строительстве всё равно невозможно построить один в один.
    Будут изменения,так что предъявить претензии невозможно.
    Потом я в Самаре они в Москве.Потом я сомневаюсь,что это именно их
    проект.Если смотреть проекты в инете,они все похожи или чем то
    перекликаются.

    Спасибо за предупреждение.
    dots63, 19.12.13
    #
    1. Leo060147
      Да я думаю что эта "страшилка" от них на всякий случай. Чтобы иметь экслюзивные права на проект нужно получить на это патент или авторское свидетельство. Их дом не подпадает под какой то неизвестный всем эксклюзив. Ну шестигранник. Это известная фигура. Не их изобретение. Кстати любители всяких шатровых конструкций домов тоже его часто используют. Кровля тоже обычная двухскатная. Что необычного. В общем то никакого изобретения чего то нового нет и в помине. Интересно было бы конечно запросить их на наличие документа дающего им эксклюзивное право на использование дома шестигранной конструкции. :)]
      Leo060147, 19.12.13
      #
      Ciberb сказал(а) "спасибо" за это.
  91. dots63
    Я делал шестиугольником.
    сначала я сделал слон план.
    потом пытался сделать стеныЮно они почемуто получаются в плане.
    поэтому я сделал стены тоньше,тогда у меня получились стены.
    Т.Е. при отключении слоя план у меня пропадали стены
    dots63, 19.12.13
    #
  92. dots63
    нижнии линии внизу это я пытался сделать пол,но что то неполучилось
    dots63, 19.12.13
    #
  93. dots63
    я вам уже наверно надоем,ну извините.
    больше не к кому обращаться:hello::)
    dots63, 19.12.13
    #
    1. Leo060147
      Нормально. Раз надо, то надо. Попробую посмотреть ваш проект повнимательней. Может что подскажу. Хотя сейчас занимаюсь подобной работой помогаю одному форумчанину создать проект автосервиса. Там больше проектная работа, хоть и делаю ее в Скетчапе. Там приходиться придумывать и просчитывать металлоконструкции.
      Leo060147, 19.12.13
      #
  94. dots63
    просто я купил 2 участка себе и дочери.
    хочется построить себе дома и жить в них.
    до чёртиков надоела хрущёвка.
    силы для строительства есть,но нет проектов.
    прежде чем строить хочется как то прорисовать
    что получится,а то построишь и не будет удовлетворения
    dots63, 19.12.13
    #
    1. Leo060147
      Полностью согласен и одобряю. В том числе и каркасный вариант. Это гораздо лучше и к тому же дешевле, чем строительство из бревна (сруб). Сруб имеет слишком много минусов по всем параметрам.
      Leo060147, 19.12.13
      #
  95. dots63
    я постараюсь сделать всё сам
    только буду обращаться.
    я пробовал делать проект в архикаде.
    Но программа очень тяжелая для компа,а SketchUp 8 летает
    и по моему проще,просто надо разобраться
    dots63, 19.12.13
    #
    1. Leo060147
      Проще строить вот так.

      Вложения:
      • Шестигранник 1 .jpg
      • Шестигранник 2 .jpg
      • Шестигранник 3 .jpg
      • Шестигранник 4 .jpg
      • Шестигранник 5 .jpg
      • Шестигранник 6 .jpg
      • Шестигранник 7 .jpg
      Leo060147, 19.12.13
      #
      dots63 сказал(а) "спасибо" за это.
      1. Leo060147
        Это шестиугольник с расширением skp

        Вложения:
        Leo060147, 19.12.13
        #
  96. dots63
    Извиняюсь за тупость
    Как сохранить компонент
    dots63, 19.12.13
    #
    1. Leo060147
      См. выше. Все по порядку. В том числе и как компонент создать и сохранить. А перемещать в нужный слой, если нужно, то жмете "Окно-данные объекта". В выпавшем меню, там где написано слой, правее есть треугольничек. Когда его жмете выпадает весь список слоев. Жмете нужный слой и ваш компонент переместиться в этот слой, если он был не в том слое, где вы планировали.
      Leo060147, 19.12.13
      #
      Ciberb и dots63 сказали "спасибо" за это.
  97. Leo060147
    Как создать кровлю такого шестиугольного дома я вам расскажу. А после этого расскажу, почему я бы не стал строить домик такой конфигурации в принципе, даже если бы авторы проекта подарили мне свой проект бесплатно и попросили построить дом такой конфигурации. ;)
    Leo060147, 20.12.13
    #
  98. dots63
    А в чём подвох чтобы знать
    dots63, 20.12.13
    #
  99. Leo060147
    Кровлю можно создавать различными способами. Один из способов я расскажу. Это способ создать половинку кровли отдельно на горизонтальной плоскости, потом повернуть плоскость кровли на нужный угол, "отзеркалить" половинку кровли и соединить в одну двухскатную кровлю.
    Открываем наш шестиугольник в Скетчапе. Для того чтобы определиться с размерами нашей кровли проведем несложные геометрические измерения. Для этого временно проведем вспомогательные линии, которые позже удалим (сотрем). Если наша кровля в коньке имеет какой то острый угол, меньше чем 90 градусов. То есть наш треугольник кровли должен иметь высоту больше, чем ширину, то есть катеты треугольника не равны. Горизонтальный катет у нас имеет размер 5000 мм. Проведем карандашом вертикальный катет размером 6000 мм. Соединяем наши углы. Получили вспомогательный треугольник по которому мы будем ориентироваться строя отдельно на горизонтальной плоскости кровлю и далее поворачивая ее на нужный угол наклона. Далее смотрим по картинкам.

    Вложения:
    • Шестигранник кровля.jpg
    • Шестигранник кровля2.jpg
    • Шестигранник кровля3.jpg
    • Шестигранник кровля4.jpg
    Leo060147, 20.12.13
    #
    Ciberb и dots63 сказали "спасибо" за это.
  100. Leo060147
    В один комментарий не хочет грузиться, поэтому приходится частями загружать...

    Вложения:
    • Шестигранник кровля5.jpg
    • Шестигранник кровля6.jpg
    • Шестигранник кровля7.jpg
    • Шестигранник кровля8.jpg
    Leo060147, 20.12.13
    #
    Ndrey1961, Ciberb и dots63 сказали "спасибо" за это.
  101. Leo060147
    Вот таким образом мы получили часть нашей кровли, которую назвали "Кровля главная". Точно так же можно создать и кровлю, которая будет пересекаться в центре конька "Кровли главная" с кровлей, которую можно назвать по другому. Но сама суть построения может оставаться такой же. Можно вспомогательную кровлю создавать и прямо на "Кровле главной". Соединяя инструментом "Карандаш" линии соприкосновения новой кровли и "Кровли главной". Пример построения кровли, точно такой же, как если бы строили кровлю над мансардным этажом. Можно используя кровлю и определив будет ли у нас на мансарде какая то часть вертикальных стен или кровля будет в районе мансарды только наклонная и перемещая кровлю выше или ниже строить нашу мансарду.

    Вложения:
    • Шестигранник кровля9.jpg
    • Шестигранник кровля10.jpg
    Leo060147, 20.12.13
    #
    Ciberb и dots63 сказали "спасибо" за это.
    1. Leo060147

      Вложения:
      Leo060147, 20.12.13
      #
      Ndrey1961 сказал(а) "спасибо" за это.
  102. dots63
    Большое спасибо за быстрый ответ.
    А почему не стали строить себе такой.
    В чём причина?
    dots63, 20.12.13
    #
  103. Leo060147
    Теперь озвучу свои соображения по поводу строительства дома такой конфигурации. Безусловно внешне дом имеет богатую пластику за счет своей шестиугольной конфигурации, за счет венцов бревен выступающих за грани стен. Сложная кровля добавляет необычности. То есть вроде бы все очень здорово. Но, дом это не только интересный внешний вид. Дом должен быть прежде всего максимально функционален и удобен для проживания человека. И вот тут то и начинаются проблемы. Внутри дома у нас должны быть различные комнаты и помещения. То есть нужны внутренние стены и перегородки. Начинаем ставить эти стены и обнаруживаем что у нас образуются внутри комнат острые углы в 60 градусов и тупые углы в 120 градусов. Любые острые углы в комнате не только неудобны с точки зрения расстановки мебели, но самое главное они всегда вызывают у человека чувство тревоги и напряженности. Человек зачастую не может понять откуда у него такие ощущения, но это видимо в природе человека, в его подсознании. Поборники системы феншуй объясняют это "концентрацией отрицательных энергий". Я не почитатель и не сторонник системы Феншуй, но доля рационального в этом безусловно имеется. Сама кровля этого дома (та его часть, которая застеклена) тоже "остро заточена" и направлена на участок. То есть нахождение на самом участке, в месте куда направлено острие наклонной и заостренной кровли тоже вызывает у человека чувство тревоги и страха. То есть угнетающе действует на здоровье человека. Китайцы даже считают что острый угол направленный на соседний дом очень негативно влияет на здоровье жильцов такого дома.
    Внутренняя планировка такого дома поставлена в угоду внешней формы дома. То есть придется решать проблемы, как рационально поставить кровати, шкафы, столы, кресла и т.д. Как задекорировать острые углы? Как использовать пространство в местах тупых углов? Получается очень нерациональная расстановка мебели. Все получается "наперекосяк". Что влечет за собой неудовлетворенность вашими комнатами, спальнями, холлами. С точки зрения строительства такого дома, то тоже сплошные проблемы. Начиная с разбивки фундамента, перекрытия этажей, стропильной системы, укладки кровельного материала. Отсюда удорожание строительства. Построить такой домик только для того чтобы прохожие удивлялись необычной архитектурой и мучится в таком доме самому. Я бы лично не стал однозначно. ИМХО. Возможно если для охотничьего домика с редкими заездами, то еще может иметь место. Да и то лично для меня непреемлемо. Но как говорят "хозяйн - барин", ему видней.
    Leo060147, 20.12.13
    #
    Ndrey1961, Natalia_ucraina, Ciberb и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  104. dots63
    Огромное спасибо за разъяснения.
    Этот дом хотела моя дочь.
    Но ваши веские доводы её убедили.
    Это не то что надо.
    Огромное спасибо.
    И извините за то что потратили время на консультации по
    этому проекту.
    Хотелось найти проект интересный снаружи и функциональный
    внутри.
    dots63, 20.12.13
    #
    1. Leo060147
      Ничего страшного. С точки зрения потренироваться в проектировании используя программу Скетчап для такого необычного в плане дома и кровли наверно даже полезно :) И вам и мне тоже. Поэтому ваши усилия в освоении самой программы наверно потрачены не зря.
      Что касается выбора самого проекта, то нужно для самого себя ответить на ряд вопросов. Какой состав семьи планируется для проживания? Какой этажности домик вам нужен? Одноэтажный домик хорош своей простотой постройки, но при большом количестве комнат занимает лишние м. кв. вашего участка. Два этажа неплохо, но это уже сложнее в постройке. Кому то самое то, это один этаж и утепленная мансарда. Но в любом выборе дома для постоянного проживания на первом месте должно стоять удобство его использования, простота постройки (а значит и дешевизна и скорость строительства). Он должен быть теплый, потому что в современном мире энергоэффективность дома выходит на одно из приоритетных мест. Лично мне нравится, например вот такой шведский вариант трехкомнатного и четырехкомнатного дома с пристроенным гаражом на 2 автомашины. А в 4-комнатном даже небольшая сауна имеется. И в одном и во втором варианте совмещенная крыша, что удешевляет строительство. Никаких стропильных систем. Все предельно просто и функционально. Каркасная конструкция. Если не надо гараж, то можно строить и без гаража. Или построить гараж позднее.

      Вложения:
      • Шведский 3-х комн.png
      • Шведский 4-х комнатный с гаражом.jpg
      Leo060147, 20.12.13
      #
      Ciberb сказал(а) "спасибо" за это.
  105. dots63
    Да конечно в плане тренировки это хорошо.
    Ваши проекты очень интересные.
    Но всё решают дамы,а мы воплощаем в жизнь:victory:
    Ещё раз огромное спасибо.
    Если что,буду обращаться за советами с вашего позволения
    dots63, 20.12.13
    #
  106. dots63
    Добрый вечер.
    Более менее разобрался с программой.
    Вопрос,а как сделать второй этажэ
    Если бы был прямоугольным,никаких проблем.
    А если сложной формы.
    Прорисовывать второй раз сложновато и можно неугадать размер.

    Вложения:
    dots63, 20.12.13
    #
    1. Leo060147
      Посмотрел проект, который вы проектируете. Очень много ошибок и неправильного подхода к построению плана. Отсюда получилось, то что получилось, в принципе не должно было так получиться, если бы было правильно. Вот ваш план с замечаниями. Если делать правильно, то надо чтобы стены наружные были одинаковой толщины. В том числе и в круглых стенах. А у вас везде разные и непонятные размеры. Внутренние несущие стены, если такие имеются, тоже какой то одинаковой толщины и перегородки тоже. Для каждого проекта могут быт свои алгоритмы проектирования. В данном случае есть сложные круглые части стен разного диаметра. И эркеры. То есть можно начать с этих круглых частей и эркеров. Для того чтобы красиво нарисовать круглые стены, нужно сначала определить и наметить центры ваших окружностей. То же касается ваших эркеров. Ну и наметить например грани внешних стен. И естественно начиная проектировать надо определиться с конструкцией ваших наружных стен, из каких материалов и как вы будете из строить. Отсюда определенная толщина стен. Прототип вашего дома, судя по картинке плану имеет толстые стены. Если вы будете делать их такими же толстыми, то должны представлять из каких материалов будете это выполнять и как утеплять? Поскольку я этого не знаю, то просто беру предположение, что например стены будут из пенобетона или газобетона толщиной 400 мм и потом дополнительно будут утепляться экструдированным пенополистиролом толщиной 50 мм. Но сначала будет "плясать" от основных конструктивных элементов, стало быть от толщины пеноблоков или газоблоков, то есть 400 мм. На картинках я попытался кратко показать как можно проектировать сложный план дом с фасадами имеющими круглые участки стен. В реальности, если будете проектировать и потом строить дом каркасной конструкции, то я бы заменил инструмент "окружность" инструментом "многоугольник" и поставил бы количество граней исходя из какие размеры будут иметь участки выступающей стены каркасной конструкции, когда вы будете строить дом. Позднее после завершения стройки можно многогранный участок стены штукатуркой вывести в круглый.

      Вложения:
      • План дома.jpg
      • План дома1.jpg
      • План дома 3.jpg
      • План дома 4.jpg
      • План дома 5.jpg
      • План дома 6.jpg
      • План дома 7.jpg
      Leo060147, 22.12.13
      #
      1. Leo060147

        Вложения:
        Leo060147, 22.12.13
        #
      2. dots63
        dots63, 22.12.13
        #
  107. dots63
    Вопрос. я создаю компоненты,а в какой папке их искать
    dots63, 20.12.13
    #
  108. dots63
    я вроде нашёл где хранятся компоненты,но не получается их загрузить
    dots63, 20.12.13
    #
  109. dots63
    убираю галочку с стен1 и тут же пропадают стены2
    или так должно быть

    Вложения:
    dots63, 20.12.13
    #
    1. Leo060147
      Ваши стены 1 находятся в слое в том же слое, что и стены 2. Проверить где находятся стены 1 и стены 2 вы можете выделив любой компонент и нажав "Окна-данные объекта"
      Leo060147, 20.12.13
      #
      Ciberb и dots63 сказали "спасибо" за это.
  110. dots63
    А если мы сами делаем план
    Как на нём обозначить двери,окна,чтобы распечатать
    dots63, 22.12.13
    #
  111. Leo060147
    В принципе, если вы хотите плоский план иметь, с размерами, то создайте его кроме варианта в 3D и плоским. Можете даже создать отдельный компонент плоский, когда начинаете строить свой дом в трехмерном изображении. Но какой в этом смысл? Если вы будете строить сами или нанимать какую то бригаду, то можете создать виды своего домика со всех сторон и с помощью инструмента "указатели размеров" проставить любые размеры, которые могут понадобиться для стройки. Ведь, если вы проектируете дом например в двухмерной (плоской) программе, например в автокаде или в нанокаде, то вам придется для строителей создавать не только планы, но и виды фасадов, разрезы. Потому что один плоский план не дает информации на каких отметках начинается ваше окно или дверь и на каких отметках кончается.
    Leo060147, 22.12.13
    #
  112. dots63
    Посмотрел проект, который вы проектируете. Очень много ошибок и неправильного подхода к построению плана. Отсюда получилось, то что получилось, в принципе не должно было так получиться, если бы было правильно. Вот ваш план с замечаниями. Если делать правильно, то надо чтобы стены наружные были одинаковой толщины. В том числе и в круглых стенах. А у вас везде разные и непонятные размеры.




    Да я и сам вижу что совершаю ошибки,но Но пока не всё получаестя.
    Пытаюсь разобраться до конца.
    Дом будет толщина деревянного каркаса 150 мм,снаружи и внутри OSB,утепление ПСБ-С 25.
    Чистовая отделка в разных комнатах разная(жидкие обои).
    Потолки будут натяжные тканевые Черутти
    Снаружи сайдинг.
    dots63, 22.12.13
    #
    1. Leo060147
      Тогда тем более вам надо создавать стены толщиной 174 мм. И вместо круглой поверхности создавать многогранник. То есть сначала прикидываете какие расстояния должны быть в каркасе на кривой поверхности. То есть вместо окружности должен быть многогранник. Чем больше сторон у многоугольника, тем меньше расстояние между стойками каркаса. Но маленькие расстояния между стойками не практичны и неправильны. Надо учитывать как размеры ваших окон и дверей, а также как наиболее рационально использовать (раскраивать) OSB-3. Ширина OSB-3 1250 мм (или 1220 мм в варианте американского или канадского производства OSB-3. У них стандарт высоты помещения в комнатах 2440 мм и OSB-3 имеют размер 2440х1220 мм). Наверно если приходиться разрезать плиты OSB-3, то на две полосы, шириной 620 -625 мм. То есть, когда проектируйте, то надо подходить из реальности. Например вы будете делать входную дверь. Скорее всего она будет иметь проем 850-950 мм. Стало быть стойки каркаса в этом месте будет такого размера. То же касается окон. Посмотрите какие окна будете ставить на выступающей части и создавайте такого размера "панели".
      Leo060147, 22.12.13
      #
      dots63 сказал(а) "спасибо" за это.
  113. dots63
    незнаю как выделять цитату
    dots63, 22.12.13
    #
  114. dots63
    посмотрел откорректированный вами проект.
    Вопрос. Почему стены 2 этажа заменяют стены 1 этажа,
    а не появляются над перекрытием.
    Так и должно быть?
    dots63, 22.12.13
    #
    1. Leo060147
      Честно говоря я не планировал создавать полноценный вариант вашего домика. Просто взял ваш вариант, отключил в нем, то что мне не надо и пояснял как можно построить план по другому. И уж по второму этажу, конечно не заморачивался вообще.... и не разносил по отдельным слоям. Если делать правильно, то нужно делать первый и второй этаж, каждый в своем слое. Как раз для возможности отключать то что не нужно в какой то момент времени проектирования. Кроме этого вы должны учитывать, что если вы просто скопировали (продублировали) компонент, то любые изменения одного компонента будут автоматически появляться и на любой копии этого компонента. То есть надо либо "разъединять" копию компонента и редактировать например перегородки, а потом создавать из этого другой компонент. Либо превращать компонент в "уникальный" и только тогда редактировать.
      Leo060147, 22.12.13
      #
      dots63 сказал(а) "спасибо" за это.
  115. dots63
    Т.е. если я правильно понял,то каждый этаж надо прорисовывать отдельно самостоятельно
    dots63, 22.12.13
    #
  116. dots63
    я извиняюсь,я наверно неправильно выразился по поводу корректировки моего проекта.
    Я имел в виду,что вы и пояснили,что этажи надо прорабатывать индивидуально
    dots63, 22.12.13
    #
    1. Leo060147
      Не совсем так. Конечно надо максимально использовать, то что можно использовать. То есть вы построили первый этаж. Сохранили его как компонент. Второй этаж можно не строить с нуля, а использовать компонент в качестве основы для второго этажа. Выделили компонент первого этажа, щелкунув по нему. Он выделится. Нажимаете клавишу Ctrl и инструментом "Переместить" смещаете ваш первый этаж вверх на место второго этажа. Чтобы редактировать эту копию и превращать ее во второй этаж, жмете правую клавишу мышки и в выпавшем меню выбираете "Разъединить". После этого смотрите что вам надо оставить, а что вам не нужно. Где надо создать новые стены или перегородки, двери, окна и т.д. После того как отредактировали, создаете новый компонент, сохраняете с новым названием 2-ой этаж и сохраняете в новом слое "2-ой этаж".
      Leo060147, 22.12.13
      #
      dots63 сказал(а) "спасибо" за это.
    2. Leo060147
      Да и конечно же не надо использовать мой вариант. Этот вариант чисто гипотетический со стенами толщиной 400 мм. А вам надо создать проект заново. Потому что надо при проектировании обязательно учитывать из какого материала будет дом. А в данном случае это каркасный вариант. Поэтому надо это учитывать. Даже если вы сначала прорабатываете без детализации конструкций, то все равно вы должны понимать как будете строить свой дом в реальности. Какой шаг каркасных стоек будет в вашем варианте, как они будут в углах соединяться. Как в выступающих частях эркеров и выступов. И уже исходя их этого прорисовывать.
      Leo060147, 22.12.13
      #
      dots63 сказал(а) "спасибо" за это.
  117. dots63
    Большое спасибо за консультацию.
    Сегодня попробую.А каркас как делать если можно рекомендацию.
    Создать сплошную стену,а потом вырезать или делать сразу отдельно?
    dots63, 23.12.13
    #
  118. Leo060147
    Как я в начале урока говорил возможны два варианта. Первый вариант более быстрый, это для того чтобы определиться с объемно -планировочными решениями. И второй вариант это конструктивная проработка проекта в зависимости от того, из каких материалов строится дом. В вашем варианте вы берете, некие готовые проекты и вам более или менее понятно как ваш дом будет или должен выглядеть. То есть работать над объемно планировочными решениями в вашем варианте можно больше для учебных целей освоения программы SketchUp 8. Или для проектирования интерьеров, расстановки мебели и т.д. Второй вариант проработки проекта это конструктивный. Он более трудоемкий, потому что вы реально "строите" ваш дом. Не смотря на то что материалы виртуальные в вашем компьютере, но они должны иметь вполне реальные габаритные размеры. То есть например доска для каркаса имеет сечение 150х50 мм (148х48 мм). Плиты OSB-3 имеют размеры 2500х1250х12 или 2500х1259х9 (толщина может быть и толще). Лаги из древесины могут иметь сечение 200х50 мм или быть тавровой или двутавровой формы. Другие материалы также имеют свои определенные размеры. Для того чтобы рационально использовать строительные материалы надо рационально запланировать размеры ваших стен, для того чтобы минимизировать отходы. То есть создание каркаса стены рациональней делать так чтобы шаг стоек каркаса был 625 мм. Как можно проектировать ваш вариант. Можно например создать сначала основные материалы из которых вы будете строить свой дом и "сложить" эти материалы где то отдельно, рядом с площадкой на которой строите дом. Правда в данном случае достаточно по одному компоненту каждого материала. Например доска стандартного размера 150х50х6000 мм. Можно заранее "нарезать" из такой доски стойки каркаса длиной 2400 мм. Плита OSB-3 или ее половинки, или другие заготовки. И начинаете "строить" например внешний каркас переднего фасада. "Берете" например доску 150х50х6000 мм (Щелкаете на компоненте, выделяете, жмете Ctrl и инструментом "Переместить" вытаскиваете со своего "склада" эту доску. Потом на этой доске размечаете направляющими отрезки по 625 мм. Используя эту разметку устанавливаете ваши стойки каркаса. Потом ставите горизонтальную доску замыкая каркас. Потом строите боковой каркас, затем остальные. В процессе такого строительного проектирования вы будете четко видеть что и где у вас не получается или получается не рационально. Можно конечно и по другому строить стену. Это кому как удобно.
    Leo060147, 23.12.13
    #
    Kkorina, Deonisus и dots63 сказали "спасибо" за это.
  119. dots63
    Буду пробовать
    dots63, 23.12.13
    #
  120. sbh-250
    Здравствуйте. В своем примере Вы берете планировку из инета, а если я сам нарисовал планировку, как мне раставить мебель и сантехнику чтобы оценить размеры комнат. Нужны плоские стандартные модели, пробовал расставлять 3Дмодели на плане, получается не коректно. Или как перевести модель из 3Д в 2Д?
    sbh-250, 11.01.14
    #
    1. Leo060147
      Зачем??? Плоские стандартные модели? И почему у вас не получается корректно расставить мебель? Чтобы корректно получить ответ, нужно корректно задать вопрос. Загрузите свой план. Желательно в формате Скетчапа
      Leo060147, 11.01.14
      #
      sbh-250 сказал(а) "спасибо" за это.
    2. Deonisus
      Deonisus, 11.01.14
      #
      sbh-250 сказал(а) "спасибо" за это.
  121. Rus111
    после того как проект нарисован ,можно получить тех.документацию ,смету и т.д какие возможности у данной программы?

    проект дома из сип-панелей
    Rus111, 26.01.14
    #
    1. Leo060147
      Получить чего то "на блюдечке" совсем не прилагая усилий невозможно ни в одной из существующих программ. Что вы подразумеваете под выражением "после того как проект нарисован...?" Если вы нарисовали объемно планировочное решение вашего дома, то есть как дом будет выглядеть "в общем", то безусловно вы не сможете получить больше ничего. Потому что не заложили в свой "проект" каких либо данных по использованным материалам.
      Если вы делаете проект подробно, например из SIP панелей, и подробно в проекте создаете все строительные материалы: сами SIP панели, их кусочки, соединительные элементы -доски, прогоны, конструкции фундаментов, стропила, кровельные материалы и т.д. и т.п., взять информацию для составления сметы вполне возможно. Чем более подробно в вашем проекте будут учтены все расходные материалы, тем более точно будет ваша смета. В общем то не существует программ, которые могут за вас создать проект в полном объеме. Программа это инструмент который помогает вам в решении тех или иных задач.
      Например для проектирования дома из SIP панелей, я бы рекомендовал сначала создать "склад материалов", которые будут использоваться для строительства вашего дома. Можно прямо в этом же файле, где вы занимаетесь проектированием. ИМХО. Я сейчас прорабатываю такой вопрос. Есть идея создать урок по проектированию дома из SIP панелей. Потому что от рационального раскроя SIP панелей во многом зависит экономичность строительства и отсутствие отходов.
      Leo060147, 26.01.14
      #
      Rus111 сказал(а) "спасибо" за это.
      1. Jeans
        Лео, мог бы я поинтересоваться, что стало с идеей?
        В настоящий момент по вашим урокам (спасибо вам огромное) осваиваю скетАп, прорабатываю объемно-планировочные решения, позже собираюсь "собрать" в программ дом уже подетально (ну без учета гвоздей). Урок именно по "СИП" был бы очень кстати
        Jeans, 14.01.15
        #
  122. Rus111
    Спасибо за оперативный ответ. Можно немного подробнее про склад материалов.
    Слушайте ,а можно же проект импортировать в autocad 2012 ?
    Rus111, 26.01.14
    #
    1. Leo060147
      Наверно можно, но только в платной версии PRO. Может и ошибаюсь.
      Leo060147, 26.01.14
      #
  123. Rus111
    ясно. изготовил сип-панель начинаю вставлять между ним брус 150*50*2800 ну никак не прилипает ,проваливается внутрь и все
    Rus111, 26.01.14
    #
  124. Rus111
    все разобрался! оказывается брус надо делать 2750 т.к ппс внутри сип панели 2750
    Rus111, 26.01.14
    #
    1. kvn-b
      kvn-b, 14.01.15
      #
  125. Rus111
    Leo060147
    вы не подскажите: Сип-панель для перекрытия 2800*625*224 углубляется по 50мм сверху снизу и по 25мм с боков?
    Rus111, 28.01.14
    #
    1. Leo060147
      Не знаю как у панели перекрытия. Но лично я бы и торцов и с боков выполнил по 50 мм. Потому что лучше положить соединительные доски продольные 200х100. (или две соединенные между собой доски 200х50). Перекрытие будет более жесткое. Это же получаются балки уложенные с шагом 625 мм. И на мой взгляд, если делать балки 200х50 с шагом 625 мм, то жесткости может не хватить. Понимаю что все перекрытие будет работать как единое целое, панели и балки вместе, но на мой взгляд будет лучше "перебдеть, чем недобдеть" :) А с торцовых, и коротких и длинных сторон меньше 50 выполнять тоже не нужно, потому что наружные стены опираются по периметру на края панелей перекрытия и лишняя прочность не повредит. ИМХО. Конкретный производитель может на мой взгляд производить свою продукцию по своему разумению.
      Leo060147, 28.01.14
      #
      Rus111 сказал(а) "спасибо" за это.
  126. Rus111
    кстати я так и начал делать ,но потом засомневался :)
    Rus111, 28.01.14
    #
  127. Kkorina
    Здравствуйте Leo! Не думала что смогу начать рисовать в этой программе, но Ваши уроки изменили мое мнение! Однако не все получается: в готовом доме пытаюсь прорезать окна, но тяни-толкай толкает куб только наружу. Убрала перекрытие и попыталась изнутри - тот же эффект. Даже на рентгене прорезала проем насквозь, не помогло. Зачем-то прорезь объединила в компонент - теперь тяни-толкай вообще не хочет с ней работать (с прорезью), а также и с этой стеной.
    Kkorina, 29.01.14
    #
    1. Leo060147
      Прикрепите свой файл skp к вашему письму с вопросом (можете свое первоначальное письмо "поправить", прикрепив к нему файл). Тогда можно будет точно сказать где у вас ошибка.
      Leo060147, 29.01.14
      #
      1. Kkorina
        Не грузится, может большой слишком? Вот скриншоты, кстати на втором показано как реагирует инструмент "переместить" на попытки поправить вставленное ранее стекло (подвинуть) - стекло словно приклеивается к стенам и уже не самостоятельный объект...
        прорезать окно в готовом доме не получается.png непонятки с инструментом ПЕРЕМЕСТИТЬ.png
        никакой файл SU любого размера не грузится, в окне вылетает красная табличка "ошибка"
        Kkorina, 30.01.14
        #
      2. Leo060147
        Скорее всего ваша ошибка в том что вы пытаетесь "прорезать" окно в стене, которое превратили в компонент. Поэтому ваш прямоугольничек окна, который вы нарисовали на поверхности стены и не хочет "прорезать" вашу стену. Потому что стена у вас уже единое целое - компонент. Для того чтобы все получилось надо выделить левой кнопкой мыши ваш компонент (стен или все стены, не знаю как у вас создано) затем нажать правой клавишей мышки. В выпавшем меню выбрать "разьединить". После этого ваш нарисованный прямоугольничек можно будет инструментом тяни толкай "втолкнуть" в вашу стену, вырезав проем.
        Если не удается прикрепить ваш файл в формате skp к ранее написанному письму, то можно попробовать прикрепить к новому письму. Бывает что если файл большой по размеру, то просто так прикрепить не получается. Тогда два варианта. Либо сначала заархивировать ваш файл и потом пркреплять. А если совсем большой и не прикрепляется даже в сжатом, архивированном виде, то тогда остается через Яндекс диск. Для этого надо иметь или завести свой почтовый ящик на яндексе. На яндексе имеется возможность хранить ваши файлы на Яндекс диске. И для файлов, которые вы хотите "выложить" для доступа публичного ставите Публичная ссылка включена. Саму ссылку даете в вашем письме. Тогда щелкнув по этой ссылке я и любой пользователь смогут открыть ваш файл.
        Leo060147, 30.01.14
        #
        Nensee сказал(а) "спасибо" за это.
  128. Kkorina
    С разъединением компонентов поняла, спасибо большое! А вот вставлять никакие файлы в мои сообщения в Вашем дневнике не получается все равно. В сообщения на форум любые, в тч SU, вставляются, а сюда нет.
    Kkorina, 30.01.14
    #
  129. Kkorina
    .
    Kkorina, 30.01.14
    #
  130. Rus111
    попробуйте данный материал перечитать заново (внимательно).
    У самого некоторые вещи не получались ,приходилось перечитывать и практиковаться ,в итоге оказалось не так и сложно. Удачи!
    Rus111, 30.01.14
    #
    Kkorina сказал(а) "спасибо" за это.
  131. Kkorina
    Вопрос еще такой: практикуюсь над созданием трехмерной модели простого каркасника, и вот такое изображение создалось при работе с компонентом. Как из него выйти не знаю...
    ....Опять проблемы: файл SU загрузился, но там не отображена моя проблема, а скриншот не грузится...
    Проблема такая: при редактировании компонент стал белый с цветными осями, а остальной фон заретуширован серым. Как убрать серость?
    ....Ой, "серость" сама исчезла! Больше не буду торопиться кидать вопросы, извините!

    Вложения:
    Kkorina, 30.01.14
    #
    1. Leo060147
      Ну вот а говорите не прикрепляется :) Прикрепился же. Посмотрел ваш файл. Ошибки следующие.
      Если вы создаете свой каркасник, то сначала проще сделать основные материалы для вашего каркасника. Эти материалы создавайте в отдельных слоях. Например слой "Основные стойки". И рисуете в этом слое свою основную стойку, то есть доску, из которой будете делать эти стойки. У вас эта доска 100х50 и длиной 2500 (хотя правильно было бы 2300-2400, потому что обшивать будете скорее всего каким то материалом с длиной 2500 и крепить будете по всем 4 сторонам). Когда создали стойку, то объедините ее в компонент и назовите "Стойка 2500х100х50". Для того чтобы было проще ориентироваться можете окрасить эту стойку в какой то цвет (не важно какой). Затем создаете слой "Горизонтальные доски". Рисуете доску или брус, как у вас нарисован. Например длиной 5000х100х100. Объединяете в компонент и называете его "Брус 2500х100х100". Отдельно создаете компонент "Брус 3300х100х100". Затем создаете материал, которым собираетесь обшивать ваш каркасник. К примеру это плита OSB-3. Она имеет размеры 2500х1250х9 (12) или 2440х1220х9 (12) или 2800х1250х9 (12). Создаете слой "OSB". И в нем создаете компонент например "OSB 2500х1250х12". Все материалы, которые вы создаете можете окрасить в разные цвета. Так вам будет проще ориентироваться. Каждый из этих компонентов вы можете при необходимости "размножать" выделив компонент и нажав на клавиатуре Ckrl перемещая инструментом "Переместить". Когда у вас созданы основные материалы, то вы сможете увидеть ошибки. Например попытавшись "обшить" ваш каркас плитами OSB-3. :hello:
      Leo060147, 31.01.14
      #
      Kkorina сказал(а) "спасибо" за это.
    2. Leo060147
      На вложенном файле я создал вам основные элементы вашего каркасника, откорректировав по высоте ваше сооружение под плиты OSB-3 размером 2500х1250х12. Стойки получаются высотой 2400 мм. Изменил ваши верхние и нижние обвязки из бруса 100х100 на доски 50х100. Этого вполне достаточно. Теперь вы можете удалить свои ранние прорисовки каркасника и использовать созданные элементы для дальнейших ваших построений. Угол я вам специально нарисовал с учетом обшивки, как он должен получиться. У вас при вашей расстановке стоек угол бы не получился. Стойки я не стал расставлять, потренируйтесь сами с их расположением. При этом стойки, которые совпадают со стыками OSB-3 должны быть на стыке, а промежуточные стойки могут быть смещены. Например для создания дверного или оконного проема. В общем творите :)

      Вложения:
      Leo060147, 31.01.14
      #
      Kkorina сказал(а) "спасибо" за это.
  132. Kkorina
    Leo, спасибо вам, я только тренируюсь, передо мной задача построить домик 8х15, а в каркасной технологии только разбираюсь, и Ваши советы очень для меня ценны! Вопрос такой: вот я создаю в разных слоях разные компоненты, а где находится "библиотека" или скорее "склад" всех моих компонентов? А то жму кнопку "окно", там в меню выпадают какие-то чужие "компоненты", а где мои?
    И еще такой вопрос: на Вашей панели инструментов есть кнопки стилей, в т.ч. "рентген" и "обычный", а у меня в панели их нет, они выпадают только через "Окно-Стили". Как их забить на панель инструментов?
    Kkorina, 02.02.14
    #
    1. Leo060147
      Чтобы "стили" появились в панели инструментов надо поставить галочку против "Стилей". Для этого жмете "Вид-панели инструментов". Мой недочет, когда писал урок и учил где галочки поставить, пропустил "Стили" :(.
      Ваши компоненты, которые вы создаете все на вашем экране, в тех слоях, в которые вы эти компоненты поместили. То есть перед вашими глазами. Посмотреть как компонент называется и в каком слое находится можно нажав "Окно - данные объекта", то есть поставить галочку против "данные объекта". Вы можете оставить эту панельку на своем экране, поместив ее (перетащив) например в левый нижний угол. Тогда в любой момент, когда вы нажимаете на любой компонент, то сразу, в этой панельки видите как компонент называется и в каком он слое он находиться. В этой же панельки вы можете переименовать его при необходимости или переместить в другой слой, если компонент ошибочно не в нужном слое. Для этого напротив "Слой" жмете треугольничек и в выпавшем перечне слоев жмете тот слой, который вам нужен. Ваш компонент переместиться в этот слой. Там же имеются данные какой объем имеет ваш компонент. Для того чтобы ориентироваться визуально в каком слое находится тот или иной ваш компонент, вы можете изменить цвет слоя на панельке, где ваши слои, под цвет компонента. Или наоборот когда создаете компонент, то окрасить его в цвет вашего слоя. Хотя это не обязательно. Смотрите, как вам удобнее. А после окончания проектирования залить ваши компоненты теми цветами, которые лучше подходят визуально под ваш компонент. Например панели OSB-3 могут в процессе проектирования иметь просто желтый цвет, а после окончания проектирования вы можете залить их нужной текстурой, выбрав вид текстуры из существующих в программе текстур древесины или использовать любые текстуры, которые вы смогли найти в интернете и просто картинки использовать в качестве текстур.

      Вложения:
      • Объяснение.jpg
      Leo060147, 02.02.14
      #
      Kkorina сказал(а) "спасибо" за это.
    2. Leo060147
      Кроме освоения программы для проектирования, если хотите запроектировать для себя домик, необходимы еще некоторые знания чисто строительные. Думаю что полезно вам внимательно почитать СП 31-105-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

      Вложения:
      Leo060147, 02.02.14
      #
      Kkorina сказал(а) "спасибо" за это.
      1. kvn-b
        Чета СНИП не открывает . Спрашивает какая программа открывать ?
        Прохожу урок , вроде сам работаю для себя, но вижу сколько еще не знаю.
        Спасибо.
        kvn-b, 02.02.14
        #
  133. Frigorex
    Что-то я застопорился в самом начале... Не могу понять принцип построения направляющих. Они то прорисовываются, то нет...
    Frigorex, 02.02.14
    #
    1. Leo060147
      Просто не очень внимательно читали урок и поэтому просмотрели этот нюанс. Нужно рулеточку ставить не в пересечениях линий, а в любом месте на саму линии и потом перпендикулярно "тащить" направляющую в нужную сторону. :)
      Leo060147, 02.02.14
      #
  134. Frigorex
    )) Спасибо! Привык наискосок читать, и потом методом научного тыка, самостоятельно постигать. )) Но в этот раз реально вскипел. Да, оказалось всё просто.
    Frigorex, 02.02.14
    #
    1. Leo060147
      Если рулетку ставите на пересечении линий или в угол, то просто проверяете размер до какого то другого пересечения и направляющая не появляется. Потому что компьютер "не может догадаться" как ему направляющую "проводить"? ;) Параллельно какой линии? :|:
      Leo060147, 02.02.14
      #
  135. kvn-b
    LEO У меня слои не сохраняются когда выделяешь и работаешь в сноске слои. А только при выделении объекта, на правой мышке через данные объекта в сноске.
    kvn-b, 02.02.14
    #
    1. Leo060147
      Вопрос не понятен. Что значит слои не сохраняются? Если слои не сохраняются, то как вы их видите через "данные объекта"? То есть слои либо есть, либо нет. Если вы их видите, то они есть. Тогда что не сохраняется?
      Leo060147, 02.02.14
      #
      1. kvn-b
        Вот выше Вы писали -выделяешь слой и строишь, так не сохраняется слой. Ну естесно сначала создаешь слой плюсом. Я делаю так, создаю слой пишу стена .к примеру, в слоях, потом выделяю курсором все что сделал ,жму правой на этом клик и в меню ссылке выбираю данные объекта,выскакивает меню данные объекта,там окошко слои, нажимаешь галочку выскакивают все слои которые есть уже и выбираешь последний созданный -ок. Слой сохраняется и работает. по другому нет. ( Это меню еще показывает допустим выделяешь ПЛОСКОСТЬ крыши, правой клик -данные объекта - пишет это слой крыша, площадь и пр.)

        и писал, чета СНИП не открывается?
        kvn-b, 02.02.14
        #
        1. Kkorina
          У меня новый комп и виндовс последний, тоже любит вопросы задавать. Предлагает на выбор несколько программ, которые с его точки зрения могут открыть тот или иной файл. (Прежний винд как-то больше сам думал.) Иногда предложит, а потом говорит что у меня нет лицензионной копии программы или еще что-то такое... Може для вас выходом будет попробовать открыть другой программой, установленной на вашем компе, для этого щелкните по файлу правой кнопкой мыши, выскочит меню, выберите строку "открыть с помощью" и выберите любую подходящую программу из имеющихся на компьютере. Кажется так я деллала...
          Kkorina, 03.02.14
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          kvn-b сказал(а) "спасибо" за это.
        2. Leo060147
          Вы решили создавать в каком то новом слое определенную конструкцию. Открыли слои. Нажали + , появился новый слой. Вы его как то назвали. Он у вас уже имеется и уже сохранен, только в нем пока нет того, для чего вы его создавали. Переходите в этот новый слой выделив его и далее работаете по созданию конструкции, объединяете при необходимости эту конструкцию в компонент. Он у вас в этом слое и сохраниться.
          Вариант который у вас сейчас получается. Вы создали слой, но работаете в каком то другом слое. Естественно, то что вы создали находится в том слое, в котором вы делали свою деталь (конструкцию), а не в том, который вновь создали. Естественно в вашем новом слое вы ничего не видите, потому что создавали (работали) не в нем а в каком то другом, и открыв "данные объекта" видите свою созданную конструкцию не в том слое, где планировали, а в том в котором реально ее создавали. Выбрав нужный,созданный вами слой вы перемещаете свою конструкцию в этот созданный слой.
          В принципе можно использовать и тот и другой способ. Часто создают новый элемент в "нулевом слое", а потом перемещают его в созданный слой.

          Что касается того что не открывается СН на вашем компе. Возможно что на вашем компе не установлена программа архиватор. У вас любые другие заархивированные документы открываются? Если не открываются, то значить причина в этом. Можете попробовать найти этот документ в интернете задав поиск и найдя документ не "сжатый" архиватором сохранить его на своем компе. Но лучше установить на свой комп программу для архивирования документов.
          Leo060147, 03.02.14
          #
          1. kvn-b
            [quote="Leo060147, comment: 7089, member: 453828")
            LEO
            Что касается того что не открывается СН на вашем компе. Возможно что на вашем компе не установлена программа архиватор. У вас любые другие заархивированные документы открываются? Если не открываются, то значить причина в этом. Можете попробовать найти этот документ в интернете задав поиск и найдя документ не "сжатый" архиватором сохранить его на своем компе. Но лучше установить на свой комп программу для архивирования документов.[/quote]

            Два дня бьюсь и спрашивать не место - не открывается СНИП . И были архиваторы - переустановил другие ничего. ZIP и WINRAR. Архив снип в ЗИПе, все вроде штатно, интернет лопатил, плюнул. Буду искать развернутый.
            kvn-b, 04.02.14
            #
  136. Kkorina
    Leo, Здравствуйте снова! Бегло пока почитала Снип, и возникло подозрение, что при обшивк каркаса фанерой надо бы между листами оставлять несколько мм (подумала 5 мм было бы неплохо?), а не лепить точно встык... И вот решила раздвинуть немного стойки, а они выделяются вместе и не разъединяются! Помогите плиз...
    Кстати вроде поняла отчего не грузились прежде файлы: их надо вставлять в расширенном режиме!
    Посмотреть вложение 1909997
    Я поняла! между ними какие-то общие линии, часть удалила и некоторые стойки разъединились, но те что у углу стоят конгломератом и все равно не хотят!

    Вложения:
    Kkorina, 03.02.14
    #
    1. Leo060147
      Вы правильно поняли что между листами OSB-3 должен быть зазор порядка 3 мм. В реальности при проектировании этот зазор не нужно учитывать. Причина в том, что допуски в реальных размерах OSB-3 могут составлять +- 3 мм. Это первое. Второе при реальной обшивке выдержать зазор 3 мм очень сложно. И часто вообще сначала обшивают встык, а после этого по стыку прорезают зазор дисковой пилой. Поэтому не надо на стадии проектирования "заморачиваться" размером стыка.
      Теперь по самому проекту, точнее по вашим ошибкам. Ваша 3-х метровая стойка с двумя вырезами объеденена в компонент вместе с "лишним элементом", а именно с "полом", который вам пока не нужен вообще. А каждая ваша стойка высотой 2500 мм вообще не является компонентом. Более того вырез каждой такой стойки находится в слое "Стойки 2500х150х50", а сама стойка, точнее отдельные ее линии находятся в слое "Стойки 3000х150х50". Это все нужно подправить. Выделаете свою 3-х метровую стойку. У вас выделяется весь ваш неправильный компонент. Разъеденяете его. Выделяете и удаляете плоскость пола. Затем выделяете свою стойку с двумя вырезами и сохраняете как компонент. Затем наводите порядок со своими стойками высотой 2500 мм. Нужно каждую стойку превратить в компонент и поместить ее в слой "Стойки 2500х150х50". Ну и посмотрите конструкцию угла. Так обычно не делают.
      Leo060147, 03.02.14
      #
      Kkorina сказал(а) "спасибо" за это.
      1. kvn-b
        Я много раз читал ,что и в реалии не заморачиваются со швом - проходят эл. пилой по шву и получается зазор.
        kvn-b, 04.02.14
        #
        Kkorina сказал(а) "спасибо" за это.
  137. Kkorina
    Набросала каркас 1-го этажа, что было бы в принципе (или почти) невозможно без данных уроков... Спасибо Вам еще раз, Leo! Хотя первые день-два так тяжело, измоталась, будто доски вручную таскала... и скорость соответственная...:)
    Ошибки у себя вижу такие: надо убрать везде по верхнему контуру зарезку ("вертикальную обвязку"), если я собираюсь делать двойную обвязку стен. (Если одинарную, то можно было бы оставить?)
    Ну и вот поскольку я несколько дней не выходила в интернет, погрузившись в захватывающую работу, все же сделала такое расстояние между стойками, что зазор между листами фанерной обшивки получится 1 см. Переделать встык или можно оставить как есть?
    И еще: у меня перепутаны все слои... почти все в одном слое, хотя сначала хотела отдельно на каждую стену. Не могу себя контролировать в работе, много редактирования, о слоях забываю напрочь...:( Можно ли будет потом разложить стены на отдельные слои?

    Вложения:
    Kkorina, 06.02.14
    #
    1. Leo060147
      Не буду по поводу конструктива. Это отдельный долгий разговор не относящийся к проектированию в программе SketchUp. Но переделать придется "встык" :) Поэтому по программе. Я уже рассказывал как в слои можно "растолкать" все компоненты. Поэтому повторяю еще разок :aga: . Щелкаете на компоненте, то есть выделяете его. Затем щелкаете "Данные объекта". В выпавшем меню, там где написано "слой" справа нажимаете треугольничек и выпавшем перечне слоев выбираете слой, в который вы хотите переместить ваш компонент. Если обнаружили что хорошо бы создать какой то слой, который вы не создали, то в слоях создаете этот слой и именуете его. Чтобы проконтролировать и посмотреть все ли нужные компоненты расположены в нужных вам слоях, выключаете слои и смотрите что исчезает :aga: При необходимости исправляете ошибки :hello:
      Leo060147, 06.02.14
      #
      Kkorina сказал(а) "спасибо" за это.
    2. Leo060147
      Обратите внимание на ваши двери. Они слишком узкие. Таких не бывает. Для того чтобы видеть как у вас будет получаться обшивка, создайте компонент "Фанера", с теми размерами, которые будут использоваться. Тогда сможете "обшивая" ваш каркас увидеть что и где не так.
      И еще вопрос, как вы создаете ваши стойки? Создали стойку (или любой другой компонент) и потом размножаете? Или каждую по отдельности?
      Leo060147, 07.02.14
      #
  138. Kkorina
    Да, и еще вопрос, Leo: есть ли буквенные клавиши для кнопок "орбита", "линия" и "указатели размеров"? Многие уже использую, но и эти кнопки тоже частые...
    И еще: как редактировать цвет компоннента, например чтобы все стойки были другого цвета? А то когда "редактируешь компонент", заливка красит одну поверхность, а не раскрашивает элемент целиком?

    ...самое главное: могут ли за раз рабочие поднять стену 12 метров и 3 метра высотой, обшитую фанерой? Кеппо пишет, что на такую стену понадобится 1 чел.\ 1.5 метра, т.е 8 человек, это правда? Или может ее разбить на куски?
    Kkorina, 06.02.14
    #
    1. Leo060147
      По клавишам не могу сказать, не знаю. Не использую.
      Когда создан любой компонент, то при заливке цветом или текстурой он окрашивается со всех сторон тем цветом или текстурой, который вы выбрали. Отдельные поверхности красятся только тогда, когда вы еще не создали компонент.
      По поводу поднятия 12 метровой стены. Ну во первых стандартные доски как правило имеют длину только до 6 метров. Поэтому сооружать стену длиной 12 метров не логично и не разумно. А 6 метровая стена, это уже не 12 метров :aga:. Ну а поднять стену 6 метров, это зависит от того какие доски вы используете (сухие или сырые), какой толщины фанера для обшивки. То есть какого веса получилась ваша стена? Ну и от силы мужиков. :)].
      Leo060147, 07.02.14
      #
  139. kvn-b
    LEO/ Подскажи делал по уроку, выдавил проемы ,скрываю слой, :стены: остаются контуры того, что выдавливал. Как быть?

    Вложения:
    • ошибка стен1.jpg
    kvn-b, 06.02.14
    #
    1. Leo060147
      Как я уже говорил, нужно файл прикреплять формата skp. (А для меня в версии 8) Иначе можно только гадать что вы делаете не так? Если вы создаете компонент и этот компонент в нужном вам слое, то при выключении слоя, все что в этом слое исчезает с экрана
      Leo060147, 06.02.14
      #
      1. kvn-b
        Я сохраняю скрин через Пайнт там нет такого формата skp
        Все делал по уроку все нормально, стал делать свой проект ,остаются контуры от проемов выдавленных. Мы же в уроке не делали компонент из стен - сразу выдавливали.
        kvn-b, 07.02.14
        #
        1. Leo060147
          Вы же свой файл (ваш проект дома) сохраняете в программе SketchUp. Вот этот файл и имеет расширение skp. Этот файл и прикрепляйте. Если вы работаете в бесплатном варианте программы, то это SketchUp 8 и когда вы сохраняете свою работу, то такой файл я смогу открыть и посмотреть где ошибка. Если же вы работаете в платном варианте (это скорее всего "взломанный", ворованный вариант), то это SketchUp 13 и если вы при сохранении не выбираете из возможных вариантов сохранения вариант 8, то вариант сохраненный в версии 13 не откроется вариантом программы 8.
          На основе вашего скрин экрана, я могу делать только предположения. Вероятно вы создали сами стены в слое "стены", а проемы рисовали в другом слое, в нулевом. И поэтому когда вы отключаете слой "стены" то стены исчезают, но сами проемы, если они были нарисованы в любом другом слое (в вашем случае в нулевом) и который вы не выключили, то вы будете видеть эти контуры. Для того чтобы ваши контуры переместились в нужный вам слой, а именно в слой "стены", выделите ваши контуры (те что на скрине). Для этого обведите инструментом "выбрать" (стрелочка) весь ваш "вид". После этого жмете "Окно-данные объекта". В выпавшем меню, там где написано "слой" будет указан ваш нулевой слой. Для того чтобы ваши линии переместились в слой "стены" жмете на треугольничек рядом с окошечком. И выбираете слой "стены". Тогда ваши линии переместятся в слой стены. И если слой отключен, то они исчезнут с вашего экрана.
          Leo060147, 07.02.14
          #
  140. kvn-b
    Здравствуй LEO. Вот вложил файл. Выделил стены в них делал проем -все равно так.

    Вложения:
    kvn-b, 07.02.14
    #
  141. kvn-b
    Да делал как ты сказал все получилось убираются при периименовании в стены. Но вот только не понятно я проемы в стенах и делаю. Посмотри пожалуйста.

    ПС. Вот я по уроку все до конца прошел стены убирал не замечал остатков граней от окон д